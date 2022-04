Carnaval em abril de 2022 será feriado? Veja horários dos desfiles

Com o avanço da variante ômicron, que provocou uma alta de casos de covid-19 no início de 2022, as festas de carnaval precisaram ser suspensas ou adiadas. Assim, os tradicionais desfiles das escolas de samba acabaram ficando para o mês de abril. Essa situação provocou uma dúvida se o carnaval em abril de 2022 será feriado ou não.

Carnaval em abril de 2022 será feriado?

Os desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro vão ocorrer ao longo das noites dos dias 16, 20, 21, 22 e 23 de abril. Dessa forma, o carnaval em abril de 2022 será feriado, já que a celebração vai coincidir com a folga prolongada do dia da Paixão de Cristo, na sexta-feira do dia 15, e do dia de Tiradentes, na quinta-feira do dia 21, que costuma emendar com o resto do final da semana. Em seguida, no fim de semana do dia 29 e 30, serão realizados os desfiles das campeãs.

O calendário do Ministério da Economia, lançado em dezembro de 2021, determina quais são os feriados e pontos facultativos do ano. Apesar do adiamento, o documento já tinha estabelecido o dia 28 de fevereiro e 1º de março como pontos facultativos, em que seriam dias de descanso voltados para as festividades carnavalescas. Pela coincidência, não foi preciso realocar essa data que já estava marcada para a comemoração. Ou seja, na prática, em 2022 será como se tivéssemos 2 feriados de carnaval em meses diferentes.

Horários dos desfiles das escolas de samba

O carnaval em abril de 2022 será no feriado de Tiradentes, com alguns desfiles na capital paulista ocorrendo no fim de semana da Páscoa. Os desfiles do Grupo Especial das escolas de samba vão ser realizados entre os dias 22 e 23 do mês em ambos os lugares. Já os do Grupo de Acesso ou Série Ouro, em São Paulo, ficaram para o dia 16 e 21, e, no Rio de Janeiro, para o dia 20 e 21. E, nos dias 29 e 30, as melhores colocadas entre as escolas retornam para a pista da capital paulista e carioca, respectivamente, para realizar o Desfile das Campeãs. Em SP, o evento vai ocorrer no Sambódromo do Anhembi, enquanto no RJ será no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Confira como ficaram os horários dos desfiles do Grupo Especial em cada cidade:

22 de abril (sexta-feira) – Grupo Especial em SP

22h30 – Acadêmicos do Tucuruvi

23h35 – Colorado do Brás

00h40 – Mancha Verde

1h45 – Tom Maior

2h50 – Unidos de Vila Maria

3h55 – Acadêmicos do Tatuapé

5h – Dragões da Real

22 de abril (sexta-feira) – Grupo Especial no RJ

22h – Imperatriz

23h – Mangueira

00h – Salgueiro

1h – São Clemente

2h – Viradouro

3h – Beija-flor

23 de abril (sábado) – Grupo Especial em SP

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

00h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h – Império de Casa Verde

23 de abril (sábado) – Grupo Especial no RJ

22h – Paraíso do Tuiuti

23h – Portela

00h – Mocidade

1h – Unidos da Tijuca

2h – Grande Rio

3h – Vila Isabel

Quais os feriados e pontos facultativos de 2022?

De acordo com a portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, que são dias de folga opcionais para as empresas. O carnaval em abril de 2022 será no feriado de Tiradentes. Confira quando serão as próximas datas de descanso em 2022:

– 15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional)

– 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional)

– 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

– 16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)

– 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

– 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

– 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

– 2 de novembro: Finados (feriado nacional)

– 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

– 25 de dezembro: Natal (feriado nacional)

