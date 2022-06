Quinta-feira é feriado de que? O que se comemora em Corpus Christi

Com chegada do final de semana, brasileiros se questionam que feriado é celebrado na quinta-feira Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Celebrado tradicionalmente numa quinta-feira, o dia de Corpus Christi marca o sacramento da eucaristia, um dos princípios do catolicismo. Na data, que é comemorada 60 dias após a Páscoa, diversas procissões são realizadas pelo país. No entanto, apesar da tradição da celebração cristã, muitos brasileiros ainda ficam em dúvida sobre o dia. Nesta semana, o número de questionamentos referentes a ‘Quinta-feira é feriado de que?’ cresceu na internet.

Quinta-feira é feriado de que? O que é Corpus Christi?

Nesta quinta-feira (16), é celebrado o dia de Corpus Christi. De acordo com a Igreja Católica, a data é reservada para a lembrança do corpo e o sangue de Jesus Cristo materializados na eucaristia. O dia de Corpus Christi, que surgiu em 1264, foi instituída pelo papa Urbano IV.

Entre os símbolos mais presentes na comemoração, estão as procissões que passam por tapetes coloridos, tradicionalmente confeccionados com o uso de serragem, borra de café e grãos, e que contam com desenhos religiosos representando Jesus, o cálice de vinho e a Santa Hóstia, por exemplo. Essa tradição teve início em Portugal no século XIII e posteriormente foi trazida ao Brasil.

No Brasil, a data é celebrada em missa, mas os fiéis também desfilam pelas ruas com a hóstia consagrada como uma demonstração pública de que o sacrifício de Cristo foi para a salvação do mundo inteiro.

Corpus Christi é comemorado como feriado em: Áustria, Brasil, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Colômbia, Croácia, República Dominicana, Haiti, Timor Leste, partes da Alemanha, Liechtenstein, Mônaco, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, San Marino, partes da Espanha e Suíça, Granada, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago.

Os símbolos que retratam o evento podem incluir: uma imagem de uma hóstia (pão consagrado) e cálice para representar a Sagrada Eucaristia; um altar; e um cibório, que é um recipiente semelhante a um cálice usado para armazenar hóstias consagradas do sacramento da Eucaristia, ou a Sagrada Comunhão.

Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?

Outra dúvida comum entre os brasileiros é se a data é considerada um feriado ou ponto facultativo no Brasil. No caso de Corpus Christi, apesar de sua tradição, o dia não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. Dessa forma, o expediente durante esta quinta-feira (16) deverá ser definido individualmente pelas empresas e órgãos públicos.

Nas repartições públicas, é comum que o dia seja liberado para o descanso dos trabalhadores. É o caso de São Paulo, que determinou que o dia 16 de junho será um ponto facultativo na cidade. Já no dia 17, o expediente nas repartições públicas municipais acontecerá normalmente.

Para quem deseja se programar para aproveitar as datas da melhor forma, é possível conferir uma lista com os próximos feriados e pontos facultativos no Brasil neste ano. Veja:

16 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro – Independência do Brasil;

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro – Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

25 de dezembro – Natal.

