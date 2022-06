Com proximidade da liberação, benefícios se questionam se tem pagamento do Auxílio Brasil no feriado Foto: Leonardo Sá/Agência Brasil

Tem pagamento do Auxílio Brasil no feriado? Calendário está disponível

A partir da próxima sexta-feira (17), a Caixa Econômica Federal iniciará uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. O benefício, que atende cerca de 18 milhões de brasileiros, é liberado mensalmente pelo Governo Federal para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza do país. Como neste mês de junho a liberação ocorre a partir da segunda quinzena, período de festas juninas no Brasil, alguns beneficiários ficam em dúvida se tem pagamento do Auxílio Brasil no feriado.

Tem pagamento do Auxílio Brasil no feriado?

O crédito do Auxílio Brasil nas contas digitais ocorre tradicionalmente em 10 dias diferentes de cada mês, seguindo o número final do NIS de cada família beneficiada com o programa. Em datas comemoradas oficialmente no país, a Caixa Econômica Federal costuma suspender os pagamentos e retomar no dia seguinte, como aconteceu durante o feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 abril.

No início do ano, o calendário de pagamentos anual é disponibilizado pelo banco. Por meio dele, é possível saber as datas em que os benefícios serão depositados nas contas digitais. Neste mês, apesar da existência do feriado de São João em algumas cidades do país no dia 24 de junho, o pagamento não será interrompido. No entanto, a liberação acontece porque o São João não é feriado nacional.

Confira a sequência de pagamentos de junho:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 17 de junho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de junho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de junho;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de junho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de junho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 24 de junho;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de junho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de junho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de junho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de junho.

Em 2022, nenhum outro feriado nacional coincidirá com o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. Dessa forma, o pagamento não deverá ser interrompido durante o restante do ano. Para quem deseja se programar, é possível consultar as datas de pagamento do restante do ano. Veja:

Vale Gás será pago em junho

Durante esta nova rodada de pagamentos, cerca de 5 milhões de famílias brasileiras serão beneficiadas com o Vale Gás nacional, pago em conjunto com o Auxílio Brasil a cada dois meses. O valor extra, que ainda não foi definido oficialmente pelo Governo Federal, representa 50% da média do custo nacional de um botijão GLP de 13 kgs. Dessa forma, a expectativa é de que R$ 55 extras sejam liberados para algumas famílias.

De acordo com a Caixa, as famílias que receberão o Vale Gás são selecionadas a cada dois meses de forma automatizada, seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania, que leva em consideração os dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.

Para saber se receberá o Vale Gás nacional, as famílias podem conferir sua situação no aplicativo Auxílio Brasil, Caixa Tem ou por meio do Atendimento Caixa, disponível pelo telefone 111. Também é possível tirar dúvidas entrando em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Como receber o Auxílio Brasil

O dinheiro do Auxílio Brasil é depositado pela Caixa por meio da Poupança Social Digital, uma poupança simplificada que é aberta automaticamente em nome dos responsáveis pela família. Para tal, não é preciso realizar nenhuma solicitação ou comparecer a uma agência do banco.

Para acessar a conta, o beneficiário deverá utilizar o aplicativo Caixa Tem. Por meio dele, é possível realizar compras com o cartão de débito virtual, pagamento de boletos, contas de água, luz e telefone, fazer transferências, saques sem cartão nos caixas eletrônicos e nas lotéricas. Além disso, o beneficiário do Auxílio Brasil também pode utilizar o Cartão Social para realizar saque da conta Poupança Social Digital nos terminais de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

