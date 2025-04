Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo em 2025?

No período de encerramento da Páscoa, ocorre a Semana Santa, considerada a mais importante do ano litúrgico, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, ao longo dela, cada dia possui um significado muito importante. Em 2025, esse período finaliza em 20 de abril. Mas, entre esses dias, a Quinta-feira Santa é feriado?

Apesar do seu importante significado para o cristãos, a Quinta-feira Santa não é feriado nacional. No ano de 2025, a data vai cair no dia 17 de abril. Mas, mesmo não estando no calendário de feriados, esse dia ainda consiste em uma importante celebração no preparo para o Domingo de Páscoa.

Uma das cerimônias da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias. São três óleos abençoados nesta celebração: o do Crisma, dos Catecúmenos e dos Enfermos.

Neste dia, também é realizado o ritual litúrgico do Lava-pés, que recorda a última ceia de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, Cristo quis demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. O rito do Lava-pés não é uma encenação dentro da missa, e sim um gesto litúrgico que repete o mesmo ato de Jesus, executado pelo bispo ou o padre.

Na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa é celebrada a Santa Missa da Ceia do Senhor. E a partir dela que a Igreja dá início, de fato, ao Tríduo Pascal e também faz memória da Última Ceia.

Tem expediente bancário na Quinta-Feira Santa?

Como quinta-feira não é feriado, haverá expediente bancário no dia 17 de abril em todo o Brasil. Mas os clientes devem se preparar porque as agências não abrirão na Sexta-Feira da Paixão, dia 18, e também no dia 21 de abril, segunda-feira, Dia de Tiradentes.

Quinta-feira, 17 de abril: funcionamento normal;

Sexta-feira, 18 de abril: não há funcionamento;

Sábado e domingo (19 e 20 de abril: não há funcionamento;

Segunda-feira, dia 21 de abril: bancos não abrem.