Resumo BBB21: polêmica e bate-boca, veja os destaque do dia (29)

A tarde de sexta-feira (29/1) no Big Brother Brasil foi marcada por polêmicas que deram o que falar nas redes sociais, e a pauta foi a xenofobia. Para completar o clima tenso, os participantes continuaram debatendo a divisão entre as cozinhas Xepa e Vip. Acha que é só isso? Veem ver tudo o que rolou com o resumo do BBB21.

Fiuk, Karol Conka e Lumena debocham de Carla Diaz

A madrugada rendeu em relação a compra de comida para a Xepa, grupo da cozinha com alimentação restrita. Fiuk e Carla Diaz protagonizaram um bate-boca, e ao longo dia o episódio rondou os participantes e virou piada em conversa entre Lumena e Karol Conká.

A cantora arrancou gargalhada dos colegas ao imitar Carla Diaz, que chorou durante a discussão com o filho do Fabio Junior.

A Lumena, O Fiuk e a Karol Conka debochando da Carla Diaz NINGUÉM MEXE COM UMA CHIQUITITA! PELA CHIQUITITA EU DOU MINHA VIDA GRAÇAS A DEUS #BBB21 pic.twitter.com/zWtdPKCztB — eliz ✊🏾 (@elizthsn) January 29, 2021

Karol Conka é acusada de xenofobia – resumo BBB21

Mais uma vez, Karol Conka foi um dos assuntos mais comentados do lado de fora da casa. Dessa vez, a cantora foi acusada de xenofobia. Enquanto conversava no quarto com Thaís e Sarah, a rapper afirmou que estava incomodada com uma pessoa da casa por causa de seu sotaque. Imediatamente, a web percebeu que a cantora estava falando de Juliette, que é paraibana.

A cantora curitibana ensinou que tinha mais educação do que Juliette, que é natural de Campina Grande, cidade da Paraíba, no Nordeste brasileiro. “Aí as pessoas dizem: não, é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha, por mais que eu seja artista e rode o mundo, eu tenho os meus costumes. Tipo, eu tenho muita educação pra falar com as pessoas, eu tenho meu jeito brincalhão, eu brinco, mas reparem que eu não invado, eu não desrespeito, eu não falo nem pegando nas pessoas. E é normal isso aqui dentro e eu fiquei me sentindo mal”, afirmou.

Militante de telão, Karol Conká não consegue disfarçar a xenofobia e diz ter mais educação que Juliette por ser natural de Curitiba #BBB21pic.twitter.com/Z83EaFEZ73 — PAN (@forumpandlr) January 29, 2021

A internet não gostou nadinha do comentário da cantora e vários famosos nordestinos se manifestaram. O paraibano Whindersson Nunes manifestou sua indignação no Twitter. “Pois eu sou do Piauí e muito bem educado”, escreveu.

A youtuber Gkay, que é paraibana, criticou a fala de Karol Conka. A ex-bbb Flayslane também reagiu ao comentário dentro do reality.

Fiuk faz Juliette chorar – Resumo BBB21

Nem parece que o programa começou a menos de uma semana com tanto de climão que já tem dentro da casa. Antes casal shippado, Juliette e Fiuk tiveram uma “DR” e mostraram que a relação pode não ter muito futuro, nem mesmo como amigos.

Ainda tarde desta sexta-feira (29), Juliette chamou Fiuk para conversar para tentar resolver as pendências sobre a compra de comida. Contudo, o cantor não parece muito afim de harmonia com a sister e pediu: ‘tenta ser transparente’.

Juliette insistiu ao dizer que estaca buscando melhorar e aprender com os erros. “Eu tenho dificuldade de lidar com você”, rebateu Fiuk. A advogado então disse que sentia isso do brother. “Eu vejo seu olhar”.

Fiuk ainda resgatou a demora de Juliette no confessionário na quinta e deu a entender que a jovem agiu de má fé. A atitude arrogante do cantor foi detonada pela web, que saiu em defesa de Juliette. A hashtag “Juliette merece respeito” ficou nos trending topics do Twitter.

Dois dias atrás eu estava pensando: Coitado do Fiuk tendo que aguentar a Juliette. Já sou outra pessoa.

Agora penso: Coitada da Juliette tendo que aguentar o Fiuk. #BBB21 pic.twitter.com/MZ3WxnXqLh — anna (@oh_anna_) January 29, 2021

Logo após a conversa, Juliette chorou na área externa da casa e foi consolada por Arthur.