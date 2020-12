Retrospectiva 2020: relembre 10 fatos que marcaram o ano

O ano não foi um ano fácil, dentre muitas complicações, a maior delas e mais duradoura foi a pandemia do novo coronavírus. Contudo, embora pareça que o mundo tenha parado em março, muita coisa aconteceu e foi noticiada. Por isso, confira uma retrospectiva 2020 com alguns dos principais fatos que marcaram o Brasil e o mundo até o momento.

Sim, teve carnaval em 2020

Antes que o vírus estourasse dentro do Brasil, a população aproveitou muita festa de carnaval no mês de fevereiro. O carnaval movimentou turistas e dinheiro nas principais cidades da folia no Brasil. Segundo dados da prefeitura cerca de 15 milhões de pessoas foram aos blocos de rua na capital paulista. Além disso, o Carnaval deste ano gerou ganhos de cerca de R$ 2,75 bilhões na economia da cidade.

O carnaval carioca de 2020 superou as expectativas, com mais de 2.1 milhões de turistas na cidade, com mais de 10 milhões de pessoas circulando durante o carnaval. Além de ter movimentado 4 bilhões de reais nos dias de folia.

COVID-19 | Retrospectiva 2020

O novo vírus foi descoberto na China no final de 2019, contudo só chegou aos outros países e se tornou uma pandemia no começo de 2020. O primeiro caso da doença foi confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro. Em março várias cidades e estados já começaram a preparar a quarentena para tentar frear a contaminação.

Durante a alta de casos, comércios, bares, restaurantes e escolas se mantiveram fechados por decretos locais. Algumas cidades realizaram lockdown para evitar qualquer tipo de aglomeração. O mesmo aconteceu fora do Brasil, como na Itália e Espanha. No segundo semestre o país começou a flexibilizar a quarentena e liberou que o comércio e restaurantes abrissem, por exemplo.

O Brasil já registrou mais de 6.700.000 de casos de COVID-19 e quase 180.000 mortes, até o momento, segundo dados oficiais.

Incêndios no Pantanal | Retrospectiva 2020

Em setembro deste o pantanal sofreu com incêndios, que destruíram o equivalente a 10% do bioma. O local enfrentou mais de 25 mil focos de queimadas na região do Mato-Grosso.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 12% da vida do Pantanal foi perdida decorrente do fogo que vem consumindo o local esse ano. Ainda segundo o Inep, essa foi a pior situação de incêndios que a região enfrenta desde 1999.

Segundo a perícia do estado do Mato Grosso do Sul, há indícios de incêndios feitos intencionalmente por humanos, ou seja, criminosos. Além disso, como o governo federal não teria demonstrado muita preocupação ou tomado atitudes para ajudar o local, por isso, foi alvo de muitas criticas.

Black lives matter

Ainda no primeiro semestre de 2020, o mundo ficou marcado pelos protestos por igualdade e justiça racial que começaram nos Estados Unidos e estenderam para outros locais. Tudo começou quando George Perry Floyd Jr. foi um afro-americano assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020 por um policial, que o sufocou até a morte. Depois disso, as ruas das cidades foram tomadas por vários tipos de protestos, pacíficos ou não, em que manifestantes clamavam por justiça.

O Brasil também recebeu manifestações em várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte.

Apagão Amapá

Na noite do dia 3 de novembro, o Amapá sofreu com uma tempestade e, consequentemente, um incêndio nos geradores de energia do estado. Com isso, o sistema elétrico e hidráulico ficou comprometido em 13 dos 16 municípios do estado.

As pessoas da região ficaram semanas sem uma solução concreta para o problema e tiveram de conviver com o calor excessivo, filas enormes, falta de energia, internet, entre outros.

As eleições municipais na capital Macapá foram adiadas devido ao problema.

Eleições EUA

Os Estados Unidos da América realizaram neste ano a eleição presidencial. O fato ficou marcado pela derrota de Donald Trump para seu opositor Joe Biden. Contudo, Trump não aceitou bem ter perdido a eleição e acusou que teria havido fraudes na contagem. Biden venceu Trump por 306 votos de delegados a 232.

Além disso, como a contagem de votos para fazer a apuração da votação é demorada, os brasileiros não perderam tempo e fizeram vários memes exaltando o sistema de urnas eletrônicas no Brasil.

Eleições municipais no Brasil

Outro fato que movimento o país foram as eleições 2020 para escolher os representantes municipais de cada cidade. A votação teve de ser adiada para novembro, por conta da COVID-19.

Além disso, o país bateu recorde no número de eleitores que optaram por não votar nos dias dos pleitos. Confira como ficou a situação e os resultados eleitorais nas principais cidades do Brasil.

Morte de Maradona | Retrospectiva 2020

O ídolo do futebol argentino e considerado um dos maiores jogadores da história, Diego Maradona, morreu no dia 25 de novembro de 2020. Os fãs do esporte consideraram uma perda enorme para todos, mesmo que o jogador já tivesse se aposentado. De acordo com o jornal argentino “Clarín”, Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratório e não resistiu. O ex-jogador completou 60 anos no dia 29 de outubro. Muitas manifestações foram feitas dentro e fora de campo, inclusive nas redes sociais por todo o mundo.

Corrida pela Vacina | Retrospectiva 2020

A busca pela vacina contra o coronavírus é a maior preocupação da ciência nos dias atuais. Inúmeras fabricantes estão pesquisando e realizando testes para conseguir um imunizante eficaz. A Rússia e o Reino Unido já começaram a vacinação da população.

Segundo o governo do estado de São Paulo, a vacinação deve começar no dia 25 de janeiro. o instituto Butantã fechou acordo com a Sinovac, fabricante da vacina chinesa Coronavac e deve receber 46 milhões de doses e a transferência de tecnologia para o Butantan. Embora ainda seja necessária a permissão da Anvisa, o governador João Dória (PSDB) se mostrou seguro e confiante de que os paulistas serão imunizados em um futuro breve.

Assassinato no Carrefour

João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, morreu na noite do dia 19 de novembro, após ser agredido por dois seguranças do hipermercado Carrefour, em Porto Alegre. Por conta do ocorrido, manifestantes foram às ruas em todo o país e protestaram contra a rede de lojas. O Carrefour já teve outros casos polêmicos, inclusive envolvendo racismo também. Muitas lojas foram quebradas e manifestantes atearam fogo aos locais.