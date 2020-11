Rodada do Brasileirão tem quatro jogos neste sábado e dois na segunda

Com início na quarta-feira (25), a 23ª rodada do Brasileirão não terá jogos no domingo (29) devido ao segundo turno das eleições municipais. Com isso, quatro jogos serão realizados neste sábado (28) e mais dois na segunda-feira (30).

Jogos realizados na 23ª rodada do Brasileirão

Atlético Mineiro x Botafogo

Atlético Mineiro e Botafogo abriram a rodada do Brasileirão no Estádio Mineirão, na quarta (25), às 21h30. Os donos da casa venceram o confronto por 2 a 1 e assumiram a liderança do campeonato. Savarino e Sasha colocaram o galo na frente do marcador, mas Marcelo Benevenuto descontou para o Fogão, que chegou a sua quarta derrota seguida e amarga o 19º lugar do campeonato.

Logo depois da derrota, Ramon Diaz e sua comissão foram dispensados pelo Botafogo. Para o seu lugar, o clube já contratou Eduardo Barroca.

Coritiba x Corinthians

Assim como Galo e Botafogo, o confronto entre Coritiba e Corinthians aconteceu às 21h30. Jogando fora de casa, no Couto Pereira, o Timão conseguiu chegar a vitória com gol marcado por Fábio Santos, de pênalti.

O resultado deixou a equipe de Mancini na 10ª colocação, com 29 pontos, e se afastou do Z-4. Atualmente, o clube alvinegro está há cinco pontos da zona da degola.

Fortaleza x Goiás

No único duelo de quinta-feira (26) pela 23ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Goiás empataram em 1 a 1, na Arena Castelão. Com o empate, o time cearense, assim como o Corinthians, chegou aos 29 pontos. No entanto, o Leão fica à frente dos paulistas devido ao saldo de gols. Já os goianos permanecem na última colocação do campeonato, com 16 pontos.

Jogos deste sábado

Palmeiras x Athletico Paranaense – 17h

Santos x Sport – 17h

Bahia x São Paulo – 19h

Atlético Goianiense x Internacional – 21h

Jogos na segunda-feira, válidos pela 23ª rodada do Brasileirão

Vasco x Ceará – 18h

Fluminense x Red Bull Bragantino – 20h

A CBF adiou o confronto entre Grêmio e Flamengo, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O fato ocorreu devido à maratona que ambas equipes estão passando, em virtude das disputas da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. No entanto, o Fla foi eliminado da copa nacional, para o São Paulo, e agora disputa apenas as outras duas competições. Mas já o Tricolor Gaúcho, permanece vivo nas três competições.