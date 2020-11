São Paulo faz 3 a 0 no Flamengo e está na semifinal da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 0, no Morumbi, nesta quarta-feira (18), e está na semifinal da Copa do Brasil. Essa foi a terceira vitória do Tricolor diante do Rubro-negro, em três jogos realizados em novembro. Com os 2 a 1 aplicado pelo time de Diniz no confronto de ida, os paulistas se classificaram com o resultado de 5 a 1 no agregado. Na próxima fase, a equipe do Morumbi encara o Grêmio, que se classificou à semi logo depois de vencer o Cuiabá – 2×1 e 2×0 – nos dois confrontos.

Já o Flamengo, chega ao seu quarto jogo seguido sem vitória, e agora, disputa o Brasileirão e a Libertadores. Se somados os três confrontos contra o Tricolor neste mês, o Flamengo soma apenas dois gols feitos e nove sofridos.

Essa foi a segunda eliminação de Ceni para o São Paulo. Nas oitavas, o treinador foi desclassificado logo depois de perder a disputa de pênaltis.

São Paulo segue 100% contra Fla e está na semifinal

O Flamengo tentou tomar as iniciativas na primeira etapa, visto que precisava vencer o confronto. No entanto, embora tivesse posse de bola, e terminou a primeira etapa com 67% dela nos pés, a equipe não assustou Tiago Volpi.

Mesmo com oito finalizações no gol, o goleiro são-paulino pouco trabalhou, e o Tricolor conseguiu segurar o 0 a 0, e ir para o intervalo com o empate, que já lhe garantia na próxima fase.

No segundo tempo, carecendo de criatividade, Ceni sacou Michael da equipe e colocou Everton Ribeiro para ajudar Gerson na armação da equipe. No entanto, quem abriu o marcador foram os donos da casa. Em duas jogadas pelo lado do campo, em 10 minutos, o São Paulo abriu 2 a 0, com dois de Luciano.

O primeiro aconteceu após cruzamento de Dani Alves, na qual o atacante apenas deu um toquinho na bola para vencer Diego Alves. O segundo, após cruzamento da esquerda, de Reinaldo, o camisa 11 subiu livre e anotou de cabeça.

Com os 2 a 0 no placar, a classificação estava praticamente sacramentada, visto que os cariocas precisariam de três gols para levar o duelo para os pênaltis e quatro para se classificarem direto.

A reação até poderia ter vindo. Vitinho teve a oportunidade de pênalti, mas isolou a bola para longe do gol. Este foi o terceiro pênalti perdido pelo Flamengo, diante de Volpi, neste mês.

Com o jogo controlado, o Tricolor ainda contou com uma falha de Arão, que recuou mal a bola, e Pablo recuperou. O atacante disparou em direção ao gol, e só teve o trabalho de deslocar Diego Alves e dar números finais ao duelo.

Próxima fase

Na semifinal o São Paulo irá encarar o Grêmio. De acordo com a CBF, as partidas ocorrem nos dias 23 e 30 de dezembro.

Do outro lado da chave, Palmeiras e América Mineiro fazem a outra semifinal.