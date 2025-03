Rosário da Quaresma com Frei Gilson ao vivo: assistir e horário

Rosário da Quaresma com Frei Gilson ao vivo: assistir e horário

A partir das 4h da manhã até o dia 20 de abril, será realizado ao vivo o Rosário da Quaresma com Frei Gilson. A reza tem transmissão diária e de graça no Youtube, e é acompanha por milhões de internautas.

O vídeo fica disponível no canal para aqueles não puderem rezar o rosário durante a madrugada.

Para os católicos, o Rosário é uma oração contemplativa, o que significa que ele nos direciona a meditar na bondade de Deus e entrar em Seu amor. Em particular, o Rosário nos leva ao lado de Nossa Mãe Santíssima, que serve como nossa guia Imaculada para a vida de seu Filho.

“Rezar o Rosário nada mais é do que contemplar com Maria o rosto de Cristo… Ninguém jamais se dedicou tão fielmente à contemplação do rosto de Cristo como Maria”.

São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae

Quem é Frei Gilson?

Frei Gilson, de 38 anos, nasceu em São Paulo e Natural de São Paulo e ingressou na vida religiosa aos 18 ano. Ele é membro da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e também lidera o grupo musical Som do Monte.

Antes do sucesso estrondoso nas redes sociais, onde reúne 7,9 milhões de seguidores só no Instagram e outros 6,67 milhões de inscritos no Youtube, Frei Gilson foi vigário de uma paróquia da Diocese de Santo Amaro.

E os números do religioso na web não param de crescer: o Rosário da Quaresma, por exemplo, chegou a reunir 1,2 milhão de espectadores simultâneos.

>> Oração para os 40 dias da quaresma