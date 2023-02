Oração para os 40 dias da quaresma em 2023

A Quaresma é um tempo de reflexão e fé renovada enquanto nos concentramos na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Use essas orações da Quaresma ao reservar um tempo para se sacrificar, a fim de eliminar as distrações e renovar o compromisso de sua vida com Jesus.

A ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o ponto culminante da promessa de Deus para nós. É um momento de celebração, mas também um momento de notável poder. Esse momento pede fé e por isso reunimos as oração e preces para os 40 dias da quaresma em 2023.

Orações curtas da Quaresma

Aqui estão algumas orações fáceis que você pode fazer para se sentir conectado a Deus durante a Quaresma deste ano:

- “Deus, que sua luz guie meu dia e seu espírito me traga paz. Amém."

- “Deus, que meu sacrifício de hoje (diga seu sacrifício quaresmal) me lembre de minha dependência de Ti para todas as bênçãos de que desfruto. Amém."

- “Que eu seja solidário hoje com todos os meus irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão sofrendo. Que possamos estar unidos em seu amor e que eu possa trabalhar para construir seu reino aqui na terra”.

- “Pai Celestial, sinto muito pelos momentos de hoje em que errei o alvo. Peço seu perdão e força para seguir melhor Seu chamado amanhã. Amém."

- “Deus, eu levanto (nome da pessoa pela qual você gostaria de orar) hoje. Peço que os abençoe abundantemente hoje e durante toda a Quaresma. Amém."

- “Oh Jesus, eu me entrego a ti, cuide de tudo. Amém."

Oração da Quaresma

Deus Todo-Poderoso e Eterno,

Tu deste à raça humana

Jesus Cristo, nosso Salvador, como modelo de humildade.

Ele cumpriu a Vossa Vontade tornando-se Homem

E dando a Sua vida na Cruz.

Ajuda-nos a dar testemunho de ti

seguindo o seu exemplo de sofrimento

e torna-nos dignos de participar da sua ressurreição.

Pedimos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho. Amém.

Versículos da Quaresma

Você também pode considerar estes pequenos versículos da Bíblia para refletir sobre esta Quaresma:

Jó 42: 1-6

“Não é este, antes, o jejum que eu escolhi: soltar os presos injustamente, desamarrar as correias do jugo; Libertando os oprimidos, quebrando todo jugo? 7 Não é repartir o teu pão com o faminto, trazendo para tua casa os aflitos e os sem-teto? Veste os nus quando os vês e não viras as costas à tua própria carne? 8 Então romperá a tua luz como a aurora, e a tua chaga depressa sarará; A tua vindicação irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9 Então chamareis, e o Senhor responderá, gritareis por socorro, e ele dirá: “Aqui estou!”

Isaías 58: 6-9 “

“No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra de onde foste tirado; Pois tu és pó e ao pó voltarás”.

Gênesis 3:19

“Portanto, submetam-se a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, seus pecadores, e purifiquem seus corações, vocês de duas mentes. 9 Comece a lamentar, lamentar, chorar. Que seu riso se transforme em luto e sua alegria em desânimo. 10 Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará”.

Tiago 4: 7-10

Leituras diárias para a Quaresma

Como todas as leituras diárias na Missa, as passagens da Bíblia para o tempo da Quaresma giram em torno de um ciclo do calendário.

Rezar as Estações da Cruz

As Estações da Via Sacra são uma devoção popular durante a Quaresma. Conhecida como Via Crucis em latim, essa forma de oração comemora a jornada de Jesus até o Calvário e os vários passos que ele deu nessa jornada. Quatorze “estações” são apresentadas no total.

Cada estação geralmente começa com um verso de alguém que conduz a oração. O grupo responde em uníssono. Pequenas palavras de meditação conduzem então a uma oração compartilhada, recitada por todos.

Os que se reuniram prosseguem ao redor da igreja, parando na obra de arte que descreve cada passo do caminho de Jesus até a cruz.

As Estações da Via Sacra têm uma história rica dentro da Igreja. Nos tempos modernos, as Estações da Cruz geralmente acontecem nas noites de sexta-feira durante a Quaresma.

Muitas igrejas realizarão um serviço especial para as Estações da Cruz na Sexta-feira Santa.

O que a Bíblia diz sobre a Quaresma?

A Quaresma está enraizada no tempo de Jesus no deserto, quando ele orou e jejuou por 40 dias e venceu a tentação do Diabo. A Bíblia não menciona especificamente a Quaresma. No entanto, vale lembrar a importância da Escritura e da tradição na Igreja. A igreja primitiva existiu por décadas antes do primeiro Evangelho escrito (Marcos).

Não há muitas orações (se houver!) que sejam inteiramente reservadas apenas para a Quaresma. As práticas litúrgicas têm mudanças mais evidentes. Por exemplo, o Glória é omitido da Missa, assim como o Aleluia antes do Evangelho. Orações como a Ave Maria e o Pai Nosso são sempre aceitáveis ​​durante a Quaresma (e fora dela).

