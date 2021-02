Sampdoria x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo (14/02)

A Sampdoria recebe neste domingo (14), às 11h, a Fiorentina no Estádio Luigi Ferraris, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sampdoria x Fiorentina: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports, às 11h (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

Possíveis escalações de Sampdoria x Fiorentina

A única baixa no plantel da equipe anfitriã é Gabbiadini, já que continua se recuperando de lesão. Já Ferrari permanece como dúvida.

- PUBLICIDADE. -

Possível Sampdoria: Audero; Bereszyński, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Candreva, Jankto; Baldé, Quagliarella.

📋 @SerieA: i blucerchiati per #SampFiorentina 📝 Per il report completo 👇🏻 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 13, 2021

Cáceres está de volta ao elenco principal. Já Ribery, segundo o técnico Cesare Prandelli, continua indisponível. Amrabat cumpre suspensão e por isso não pode jogar.

Possível Fiorentina: Dragowski; Venuti, Igor, Biraghi, Pezzella, Martínez; Bonaventura, Castrovill, Caceres; Vlahovic, Borja.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

- PUBLICIDADE -

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino 0 x 0 Genoa

Napoli 1 x 0 Juventus

Spezia 2 x 0 Milan

Roma x Udinese – 08h30

Cagliari x Atalanta – 11h

Crotone x Sassuolo – 14h

Inter de Milão x Lazio – 16h45

Verona x Parma – Segunda-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Sampdoria aparece em 10º lugar com vinte e sete pontos. Então, precisa dos três pontos para alcançar a parte de cima da tabela e, quem sabe, brigar por uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou três e perdeu dez.

Enquanto isso, a Fiorentina aparece um pouco mais abaixo, em 16º com vinte e dois. O principal objetivo da equipe neste momento é escapar da zona de rebaixamento. Para isso, tem que somar pontos seja como for. Assim, tem cinco vitórias, sete empates e nove derrotas.