Botafogo e Flamengo duelam na 24ª rodada do Brasileiro; veja onde assistir

Botafogo e Flamengo se enfrentam às 17h deste sábado (5), pela 24ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Os clube vivem situações completamente opostas, enquanto o Rubro-negro está em terceiro lugar e busca se aproximar da liderança, o Fogão ocupa a 19ª colocação do campeonato e está a cinco pontos do Sport, primeiro clube fora do Z-4. Veja onde assistir Botafogo e Flamengo.

A situação do alvinegro é preocupante. A última vitória da equipe no Campeonato Brasileiro, foi justamente contra o Sport, mas na rodada 15. O confronto ocorreu em 11 de outubro, e de lá para cá, o Botafogo sofreu cinco derrotas e dois empates. Vivendo uma grande crise, o clube passou por uma mudança de técnico. Rámon Diaz foi anunciado no início de novembro, mas se quer comandou a equipe. Recuperando-se de um procedimento cirúrgico, sua comissão ficou à frente do clube, mas em três jogos, a diretoria do Fogão resolveu dispensar o grupo. Eduardo Barroca será o novo comandante.

O panorama do Fla também não é dos melhores. Desde que assumiu o clube da Gávea, Ceni sofreu duas eliminações e conquistou somente um triunfo. No entanto, a equipe está na terceira posição, e uma vitória hoje, deixa o clube a dois pontos do líder São Paulo, que joga amanhã contra o Sport. Com o adeus à Libertadores e Copa do Brasil, o Brasileirão é a única competição que resta para o Rubro-negro.

Onde assistir Botafogo x Flamengo?

O Clássico da Rivalidade, não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o torcedor pode assistir Botafogo e Flamengo no Premiere pelo pay-per-view. Jader Rocha narra o duelo, mas com comentários de Júnior e Pedrinho.

Escalações de Botafogo e Flamengo

Botafogo:

GOL – Diego Cavalieri;

DEF – Marcinho, Rafael Forster, Marcelo Benevenuto e Victor Luis;

MEI – José Welison, Caio Alexandre e Honda;

ATA – Bruno Nazário, Kalou e Matheus Babi.

Flamengo:

GOL – Diego Alves;

DEF – Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís;

MEI – Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta;

ATA – Bruno Henrique e Pedro.

24ª Rodada do Brasileirão

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na quarta-feira (2). No entanto, o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Corinthians foi o único jogo do dia.

Para este sábado, além de assistir Botafogo e Flamengo, o torcedor tem mais quatro jogos programados. Assim como o Clássico da Rivalidade, outro clássico acontece hoje, e às 17h. Santos e Palmeiras se enfrentam em briga direta pelo G-4 e quem vencer, pode pegar a terceira posição do Fla, caso a equipe não vença seu rival.

Fluminense x Athletico Paranaense e Bahia x Ceará, são os confrontos programados para às 19h. Logo depois, às 21h, Coritiba e Red Bull Bragantino finalizam as partidas do sábado.