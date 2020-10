Saque emergencial do FGTS: última liberação acontece em novembro

Saiba quem recebe a última liberação do saque emergencial do FGTS no próximo mês; fique atento ao calendário

A Caixa anunciou que o último benefício do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) será liberado em novembro. Tem direito ao benefício os trabalhadores que possuem conta ativa ou inativa do FGTS, com saldo.

Como fazer o saque emergencial do FGTS?

O beneficiário pode fazer o saque contas ativas ou inativas. Isso quer dizer que pode ser sacado dinheiro até mesmo do emprego atual. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao fundo de garantia .

Essa foi uma medida criada pelo Governo Federal para injetar dinheiro aos brasileiros e ajudar a enfrentar a grave crise econômica vinda com a pandemia do covid-19.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desde o dia 17 de outubro, os trabalhadores que nasceram em junho e agosto já podem sacar a quantia depositada nas contas.

Para isso é preciso comparecer até uma agência da Caixa Econômica Federal com documento de identificação , por exemplo: carteira de trabalho, RG ou CNH. Esses documentos devem informar o número do NIS ou CPF.

Saiba mais: Saque emergencial FGTS: saiba como desbloquear sua conta

Agora, o próximo saque emergencial do FGTS disponível será para os nascidos em setembro e outubro. O dinheiro vai ficar pronto para retirada a partir de 31 de outubro.

Em 14 de novembro será encerrado o repasse do benefício. Neste dia, os beneficiários nascidos em novembro e dezembro vão poder realizar o saque do valor e encerrar o ciclo.

O trabalhador que não tiver interesse em receber o saque emergencial do FGTS poderá solicitar o cancelamento do benefício. Sem nenhuma perda, o dinheiro voltará integralmente à conta do FGTS.

A Caixa também informou que se não houver movimentação na conta até o dia 30 de novembro o valor será devolvido ao Fundo, podendo ser sacado até 31 de dezembro.

Calendário de pagamento

Mês de nascimento – data do crédito em conta – data para saque e/ou transferência

janeiro – 29 de junho – 25 de junho

fevereiro – 6 de julho – 8 de agosto

março – 13 de julho – 28 de agosto

abril – 20 de julho – 5 de setembro

maio – 27 de julho – 19 de setembro

junho – 3 de agosto – 3 de outubro

julho – 10 de agosto – 17 de outubro

agosto – 24 de agosto – 17 de outubro

setembro – 31 de agosto – 31 de outubro

outubro – 8 de setembro – 31 de outubro

novembro – 14 de setembro – 14 de novembro

dezembro – 21 de setembro – 14 de novembro