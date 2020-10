Se eleições fossem hoje, PT, Huck e Mandetta perderiam para Bolsonaro

Pesquisa XP Ipespe mostra que Bolsonaro venceria oponentes nas eleições 2022 e apenas empataria com Sérgio Moro

Apenas Sérgio Moro pode frear o presidente Jair Bolsonaro na corrida pelas eleições em 2022. Isso é o que mostra a mais recente pesquisa XP Ipespe divulgada nesta quinta-feira.

Números da pesquisa

De acordo com os dados, o presidente Jair Bolsonaro venceria seus mais possíveis oponentes e empataria com o ex-ministro Sérgio Moro .

O levantamento conta que, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro teria 43% dos votos contra os candidatos do PT, seja o ex-presidente Lula ou seu rival de 2018, Fernando Haddad. Ambos pontuariam 35% .

Outros dois nomes, considerados outsiders políticos também foram contemplados na pesquisa: Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta.

Mesmo assim, Jair Bolsonaro venceria ambos. Contra o apresentador de TV, o presidente faria 42% do eleitorado, contra 28% do oponente.

Contra o ex-ministro da saúde, quase o mesmo placar: vitória de Bolsonaro por 42% a 30%.

Sérgio Moro incomoda

Apenas um nome tira a vantagem larga do atual presidente da república. Trata-se, diretamente, de um ex-amor e hoje desafeto: o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

De acordo com a pesquisa, os dois aparecem empatados em uma disputa bem acirrada nas eleições 2022 e dentro da margem de erro: Bolsonaro figura com 35% e Moro com 36%.

No entanto, projetos políticos parecem estar fora do radar do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, por enquanto. Pelo menos esse é o desejo de sua família.

Saiba mais: Moro é pressionado por familiares para se afastar da política e sair do Brasil

Ainda falando sobre a pesquisa realizada pela XP Ipespe, uma simulação de primeiro turno foi feita. Caso as eleições fossem hoje, o estudo mostra o seguinte retrato:

Jair Bolsonaro (sem partido) – 31%

Fernando Haddad (PT) – 14%

Sérgio Moro – 11%

Ciro Gomes (PDT) – 10%

Luciano Huck – 5%

João Doria (PSDB) – 3%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) – 3%

A pesquisa XP Ipespe sobre as eleições 2022 foi feita com mil pessoas entrevistadas entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.