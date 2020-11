Super Sete pode pagar até R$ 3,6 milhões hoje (4); veja como apostar

O sorteio da Super Sete concurso 13 pode pagar nesta quarta-feira, 4 de novembro, até R$ 3,6 milhões. Para ter chances de levar a bolada, as apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 14h. O sorteio é realizado às 15h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como jogar no Super Sete?

No volante deste jogo há sete colunas, cada uma com números de zero a nove. O jogador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna. O que totaliza de sete a 21 números marcados.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. O importante é marcar pontos.

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Com mais dezenas, o valor do Super Sete chega a quase R$ 5,5 mil.

Confira os valores completos das apostas no site da Super Sete na Caixa.

Quando são os sorteios do Super Sete?

Os sorteios são nas segundas, quartas e sextas-feiras. Diferente das demais loterias, o sorteio da Super Sete ocorre mais cedo, às 15h. A proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Último resultado

O último sorteio do Super Sete foi em 30 de outubro. Os números sorteados no concurso foram: 3-0-3-2-8-9-0.

