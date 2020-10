Teatros e cinemas podem voltar a funcionar em SP; veja plano de reabertura

Depois de 130 dias de vigência, o Plano São Paulo passou por mais uma evolução e atinge a fase verde, com maior flexibilização da quarentena contra o Covid-19em todo Estado de São Paulo. Segundo o governador João Doria informou nesta sexta-feira, dia 9, agora 76% da população paulista segue para essa fase .

O que é a fase verde?

De acordo com Doria, na fase verde as regiões terão um pouco menos de restrições no seu dia a dia, de acordo com as indicações do Plano São Paulo.

Na fase verde, o rol de permissões para atendimento presencial com restrições de acesso e protocolos sanitários é ampliado para atividades culturais, convenções e eventos sociais ou de negócios.

Regiões paulistas que estão na fase verde:

Capital e Grande São Paulo

Baixada Santista

Campinas

Piracicaba

Sorocaba

Taubaté

Regiões paulistas que estão na fase amarela:

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Franca

Marília

Presidente Prudente

Registro

Ribeirão Preto

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

No entanto, a região de Barretos teve piora nos índices de avanço da pandemia e regride para a fase laranja .

Mudanças em São Paulo

Outra mudança amplia o horário de funcionamento do atendimento presencial de oito para dez horas diárias na fase amarela. A capacidade máxima de público, entretanto, continua mantida em 40% – exceto academias, com limite de 30%.

Nas regiões que avançaram para a fase verde, o atendimento local pode ser feito por até 12 horas diárias, com máximo de 60% da capacidade para todos os setores liberados.

Para bares, restaurantes e demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas, o atendimento presencial é permitido entre 6h e 22h, desde que respeitados os limites de dez horas de expediente na fase amarela e 12 horas na fase verde de flexibilização.

Em ambas, os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 22h, mas podem autorizar a permanência de clientes que já estão no local até as 23h.

Atividades que gerem aglomeração, tais como festas, baladas, presença de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com público em pé continuam proibidas em todos os 645 municípios de São Paulo.

A liberação só deve acontecer em eventual avanço para a fase azul ou após a disponibilização de uma vacina contra o coronavírus.

Saiba mais: Vacina contra Covid-19: pode começar em SP dia 15 de dezembro, diz Doria

Já a Região Metropolitana de São Paulo, que era dividida em seis sub-regiões de saúde, volta a ser classificada como uma única área de controle da pandemia com a redução das taxas de ocupação hospitalar.

Distanciamento e higiene

O governador Doria pediu que a população mantenha a higiene frequente das mãos, o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras em locais de acesso coletivo e nos veículos de transporte público ou por aplicativo.

“Cuidado, cautela e zelo vão evitar a infecção, a contaminação e o risco de morte. Podemos desfrutar o feriado prolongado, mas com cuidado para proteger a sua vida, as vidas de seus familiares e amigos. O vírus não escolhe vítima, idade, sexo ou condição socioeconômica”, concluiu.