Tela Quente hoje vai exibir o filme ‘La Brea – A Terra Perdida’

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 16/05/22, vai exibir o filme “La Brea – A Terra Perdida”, depois da novela Pantanal, às 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília). Um enorme buraco misteriosamente se abre em Los Angeles, separando parte de uma família em um mundo primitivo inexplicável, ao lado de um grupo desesperado de estranhos.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme “La Brea – A Terra Perdida”. Um enorme buraco se abre no meio de Los Angeles, separando uma família entre dois mundos. A mãe e o filho caem em uma terra primitiva inexplicável ao lado de um grupo de estranhos tentando descobrir onde estão e como voltar para casa. Acima está uma filha, que mal consegue sobreviver ao desastre, e o pai, cujo passado conturbado e alucinações o tornam uma escolha improvável para ajudar a resolver o mistério – e reunir a família. Mas quando ele perceber que suas visões podem ser a chave para encontrar seus entes queridos, o tempo será a única coisa que ficará em seu caminho.

Mais informações sobre o filme

La Brea – A Terra Perdida

Título Original: La Brea Compilation Eps 1 E 2 1

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: Thor Freudenthal

Elenco: Chiké Okonkwo;Eoin Macken;Karina Logue;Natalie Zea

Classe: Drama, mistério

Um buraco enorme misteriosamente se abre em Los Angeles, separando parte de uma família em um mundo primitivo, ao lado de um grupo distinto de estranhos.

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

Filmes da Globo – 16/05/2022

22:35 Tela Quente – La Brea – A Terra Perdida

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Eu Sou A Fúria

02:40 Corujão II – O Escaravelho Do Diabo

Terça-feira, 17/05/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessao Da Tarde – Casamento Grego 2

17:05 Vale A Pena – A Favorita

17:35 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 No Limite

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa com Bial

02:05 Corujão I – Cidade Dos Anjos

Veja também: Sessão da Tarde da semana