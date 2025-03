Tema da Campanha da Fraternidade 2025 aborda a Ecologia

A Campanha da Fraternidade 2025, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesta Quarta-Feira de Cinzas (5), traz um alerta direto: é hora de mudar a relação com o meio ambiente. Com o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), a iniciativa quer provocar uma reflexão profunda sobre a crise socioambiental e o impacto das ações humanas na natureza.

Além disso, a campanha se conecta a momentos cruciais, como os 10 anos da encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, e a realização da COP30 no Brasil.

Campanha da Fraternidade 2025

A escolha do tema deste ano está alinhada a:

– 10 anos da publicação da Encíclica Laudato Si’, onde o Papa Francisco aborda a interdependência entre o clamor dos pobres e o clamor da Terra.

– os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que celebra a fraternidade universal e o respeito pela natureza.

– Realização da COP30 em Belém, Pará, prevista para novembro de 2025, destacando a importância da Amazônia nas discussões climáticas globais.

Em mensagem enviada à CNBB, o Papa Francisco elogiou a iniciativa de abordar a ecologia na campanha, ressaltando a necessidade urgente de uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente. O pontícife enfatizou que a crise ecológica atual é um chamado à conversão interior profunda e destacou a importância de permitir que a natureza descanse das explorações gananciosas.

A Campanha da Fraternidade, celebrada nacionalmente desde 1964, é uma forma de a Igreja Católica no Brasil vivenciar o período da Quaresma, promovendo atitudes de oração, jejum e caridade. O ponto culminante da campanha é a Coleta da Solidariedade, que será realizada em todas as comunidades do país no Domingo de Ramos, nos dias 12 e 13 de abril deste ano. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais em todo o Brasil.