Tite convoca Pedro, mas não corta Neymar na Seleção Brasileira

O treinador da Seleção Brasileira, Tite, convocou nesta sexta (6), o atacante Pedro para integrar o elenco da equipe para os próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. O atacante do Flamengo ocupará a vaga de Neymar na Seleção, visto que o craque sofreu uma lesão na semana passada.

A Seleção entra em campo contra a Venezuela na próxima sexta-feira (13) , no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). No entanto, Tite não cortou o camisa 10 do PSG, visto que há esperanças dele se recuperar para o duelo contra o Uruguai no dia 17 de novembro, em Montevidéu.

Tite convoca Pedro pela 2ª vez

Pedro vive ótima fase na temporada, com então 20 gols em 36 jogos. Ao lado de Bruno Henrique, seu companheiro de Flamengo, o camisa 21 estava na lista de suplentes, mas acabou sendo chamado após a ausência de Neymar na Seleção.

Esta será a segunda vez que o atacante Rubro-negro é convocado por Tite: em abril de 2019, ele foi chamado, mas se lesionou e foi substituído por Richarlison.

Retorno de Neymar na Seleção

A ausência do camisa da 10 do PSG no confronto contra os venezuelanos está confirmada. No entanto, Tite espera o retorno de Neymar na Seleção para o clássico contra o Uruguai, no dia 17. De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, as expectativas para o retorno do astro do PSG podem ser positivas.

“Tenho contato frequente com o médico do PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na Champions. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comary temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução”. Disse Lasmar.

A Seleção Brasileira é líder das Eliminatórias com seis pontos, em dois jogos. No entanto, com a mesma pontuação está a Argentina, mas no saldo, a equipe de Tite fica a frente. Logo depois dos duelos contra Venezuela e Uruguai, a Seleção fica um longo período sem jogos, visto que as Eliminatórias só retornam em março de 2021.

Convocados na Seleção Brasileira:

Goleiros : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); Laterais : Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid); Zagueiros : Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Diego Carlos (Sevilla) e Felipe (Atlético de Madrid);

: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Diego Carlos (Sevilla) e Felipe (Atlético de Madrid); Meio-campistas : Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Allan (Everton) e Lucas Paquetá (Lyon);

: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Allan (Everton) e Lucas Paquetá (Lyon); Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vini Junior (Real Madrid) e Pedro (Flamengo)