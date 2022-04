Transmissão jogo Newcastle x Liverpool hoje ao vivo e horário (30/04)

Se vencer, equipe do Liverpool assume provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês

Abrindo a 35ª rodada do Campeonato Inglês, Newcastle e Liverpool se enfrentam neste sábado, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), no St. James’ Park, na cidade de Newcastle. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir a transmissão jogo Newcastle x Liverpool hoje

Em segundo lugar com 79 pontos, o time do Liverpool pode assumir a liderança da competição se vencer o confronto hoje. Do outro lado, o Newcastle busca os três pontos para conquistar uma vaga na zona de classificação da tabela.

Transmissão jogo Newcastle x Liverpool hoje?

A transmissão do jogo do Newcastle x Liverpool hoje vai ser na ESPN e Star +, a partir das 08h30, pelo horário de Brasília.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão exclusiva para todos os estados do Brasil pelo Campeonato Inglês.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming também por assinatura. Para tornar-se membro, você deve acessar o site oficial (www.starplus.com), escolher o melhor pacote e entrar com o seu login e senha no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo do Newcastle x Liverpool hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: St. James’ Park, na cidade de Newcastle.

Onde assistir: ESPN

O Newcastle conseguiu se recuperar depois de um difícil começo de temporada no Capmeonato Inglês, ameaçado pela zona de rebaixamento. Agora, em 9º lugar com 43 pontos, o time tem onze vitórias, dez empates e treze derrotas e, agora, tem como principal objetivo uma vaga em competições internacionais no ano que vem.

Do outro lado, o Liverpool entra em campo logo após o anúncio de renovação de contrato de Klopp. O técnico, que faz uma belíssima campanha sob o comando do time, quer novas conquistas também este ano. Disputando a semifinal da Champions e o título do Campeonato Inglês, aparece em segundo lugar com 79 pontos, um a menos do que o City.

Escalação de Newcastle x Liverpool

Escalação do Newcastle:​ Dúbravka, Targett, Burn, Lascelles, Krafth, Shelvey, Willock, Bruno Guimarães, Saint-Maximin, Joelinton e Almiron

Escalação do Liverpool: Alisson, Matip, Joe Gomez, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mané e Diogo Jota

Confira no vídeo como foi o último jogo dos times.

