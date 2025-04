Última parcial de quem sai do BBB 25 hoje entre Diego e João

Falta pouco para o público descobrir quem será o próximo eliminado do jogo. Diego e João Gabriel brigam neste paredão, que também tem Vitória Strada, e o resultado será nesta noite de terça-feira, 8. Para descobrir quem sai do BBB 25 hoje consultamos parciais extraoficiais para conferir as chances de cada emparedado nesta disputa.

Enquete UOL – quem sai do BBB 25

Na enquete do UOL, Diego e João Gabriel duelam com maior proximidade na porcentagem de quem sai. Nesta parcial, João tem 50,05% dos votos e Diego tem 47,43%, uma diferença de apenas 0.2258%. O total de votos bate os 833 mil até o momento na parcial.

O público também pode votar e acompanhar a parcial da enquete do DCI em tempo real. Já são quase 350 votos e João Gabriel é apontado por enquanto como o eliminado da vez neste décimo quarto paredão da temporada.

É importante frisar que nenhuma parcial afeta o jogo diretamente. Essas enquetes consultados servem de espelho da votação popular e mostram o comportamento do público em relação aos emparedados, mas a única enquete que de fato elimina os participantes é a do Gshow.

Como votar no BBB 2025?

Para votar em Vitória, Diego ou João é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.