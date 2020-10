Em documentário exibido no Festival de Roma na manhã desta quarta-feira (21), fala do pontífice chama a atenção para defesa da união civil entre pessoas do mesmo gênero.

Em um documentário que entra em cartaz nesta quarta-feira (21), na Itália, Papa Francisco defende união homossexual legalizada afirmando que eles precisam ser protegidos pelas leis. “As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso“, diz ele no documentário “Francesco”.

A fala do pontífice aparece na metade do filme ao qual ele analisa temas sobre os quais se importa, como desigualdade social, migração, ambiente, pobreza e pessoas afetadas por discriminação. “O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso“, ele afirmou sobre os LGBTQIs e a união homossexual legalizada.

Leia também: Papa diz que “Pagamento de impostos é um dever do cidadão”

Papa Francisco já defendia a união homossexual legalizada

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Anteriormente, o Papa Francisco já havia demonstrado interesse em se aproximar de católicos homossexuais com mensagens de acolhimento e de opiniões favoráveis à união homossexual legalizada. Quando era cardeal na Argentina, conhecido apenas como Jorge Mario Bergoglio, a então presidente do país, Cristina Kirchner, legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na época, o então cardeal chegou a dizer “que estava aberto a aceitar a união civil como uma alternativa ao casamento entre pessoas do mesmo gênero”.

Documentário será exibido nos EUA

O filme, que foi exibido no Festival de Roma na manhã desta quarta-feira (21), deverá ser exibido no próximo domingo (25) pela primeira vez nos EUA, durante o Savannah Film Festival. Além de trazer a fala do pontífice sobre a união homossexual legalizada, o enredo também trata de temas como pandemia, racismo e abuso sexual, além de assuntos como Guerra da Síria e na Ucrânia.