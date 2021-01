Vacina aprovada: brasileiros comemoram com chuva de memes

Nesta tarde, a vacina contra COVID-19, CoronaVac foi aprovada para uso emergencial no Brasil. A decisão da Anvisa foi unanime, com cinco votos favoráveis dos diretores do órgão. Inclusive, a primeira pessoa já foi vacinada logo após o fim da reunião. Com a decisão da Anvisa, os usuários usaram as redes sociais para se manifestar e comemorar a autorização do uso do imunizante.

Além da CoronaVac, a vacina de Oxford também foi aprovada para uso emergencial.

Reação no Twitter

Logo após a divulgação da decisão de aprovar o uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford, os usuários das redes sociais já se mobilizaram para comentar a aprovação. Muitas pessoas comemoraram e fizeram memes com a situação. Confira algumas:

Primeira pessoa a ser vacinada

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. A informação foi dada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, na tarde deste domingo (17), logo após a reunião da Anvisa, que decidirá o futuro da CoronaVac no país.

Calazans atua como linha de frente na pandemia da Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, onde trabalha na unidade de tratamento intensivo (UTI). Segundo informou a publicação, Calazans faz parte do grupo de risco. Ela é obesa, hipertensa e diabética.

Quem deve receber a vacina primeiro?

Segundo o plano de imunização de São Paulo, os primeiros grupos que vão receber a vacina, a partir do dia 25 de janeiro, são os trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas no estado. Em seguida pessoas acima de 75 anos (a partir de 8 de fevereiro); pessoas de 70 a 74 anos (a partir de 15 de fevereiro); pessoas de 65 e 69 anos (a partir de 22 de fevereiro) e de 60 a 64 anos (a partir de 1º de março). A segunda dose deve ser dada 21 dias depois da primeira. Outros grupos devem ser vacinados gradualmente ao longo dos outros meses.

A expectativa é que na primeira fase, cerca de 9 milhões de pessoas sejam vacinadas.