A cidade paulista comemora seus 467 nesta segunda-feira, 25 de janeiro, e a previsão do tempo indica que a celebração será com calor de 31ºC e com chuva. As informações são Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A seguir, veja a previsão do tempo para o aniversário de São Paulo.

Qual a previsão do tempo para SP?

A segunda-feira (25) abre a próxima semana mantendo as características atmosféricas dos últimos dias. Madrugada com termômetros na casa dos 20°C, sol entre nuvens no decorrer do dia e pancadas de chuva isolada entre a tarde e o início da noite por conta da chegada da brisa marítima. A temperatura máxima atinge facilmente os 31°C com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 37%. Veja os termômetros da previsão do tempo:

Máxima: 31ºC

Mínima: 20ºC

De acordo com o órgão, o padrão atmosférico continua indicando chuvas típicas de verão para a próxima semana, segundo os diversos modelos de previsão do tempo. Portanto, as chuvas ocorrem durante as tardes em função das temperaturas elevadas e da umidade disponível na atmosfera, gerando precipitação de até forte intensidade e mal distribuídas entre as regiões da Cidade.

Em decorrência do solo encharcado pelas chuvas constantes dos últimos dias, alerta-se para a formação de alagamentos, quedas de árvores em função dos ventos, transbordamento de córregos e deslizamentos de terra em áreas de risco.

Programação do aniversário de São Paulo

Devido à pandemia, a programação de aniversário da cidade de São Paulo – em sua maioria – contará com ações que podem ser acompanhadas por meios digitais.

Uma das atividades inclui uma projeção em vídeo na sede do Instituto Butantan, localizada na Zona Oeste da capital. O local é responsável pela Coronavac, vacina contra a Covid-19 criada em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Horário: 18h30

Endereço online: https://www.twitch.tv/ATELIEDIGITALANALOGICO

Serão mais de 40 shows de rap, samba, rock, MPB, apresentações teatrais e apresentações de dança estarão disponíveis pelas redes sociais. Veja a lista de eventos aqui.