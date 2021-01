Aniversário de São Paulo 2021: veja a programação dos 467 anos

O aniversário de São Paulo está chegando e como de praxe, não faltarão celebrações para homenagear os 467 anos da cidade. Se ano passado as pessoas comemoram a data nas ruas da capital, em 2021 será tudo diferente. Devido à pandemia da Covid-19, a programação de aniversário acontecerá de forma virtual.

Segundo divulgado pelo próprio governo de São Paulo, a programação deste ano será gratuita e será contemplada por diversas segmentos culturais da cidade. Música, teatro, museu, literatura, entre outros serviços serão oferecidos para as pessoas que desejarem comemorar o aniversário de São Paulo.

Programação do Aniversário de São Paulo 2021

Google Meet, Facebook, Zoom e YouTube são as principais plataformas que serão utilizadas para fornecer as atividades. Para quem quiser participar da programação de 2021, confira abaixo tudo que vai rolar:

Casa Mário de Andrade

Aula-show “Água do meu Tietê, onde me queres levar?” – Apresentação das composições de Victor Kinjo baseadas no rio Tietê, que também inspirou Mário de Andrade a escrever seu último poema “A Meditação sobre o Tietê (1945)”.

Quando: sábado, 23 de janeiro, pelo Google Meet.

sábado, 23 de janeiro, pelo Google Meet. Horário: das 16h30 às 18h30

Como participar: basta se inscreve neste link até o dia do evento.

Casa Guilherme de Almeida

Exibição do filme “Afro-Sampas”, dirigido por Jasper Chalcraft e Rose Satiko Hijiki. Longa debate acerca da presença africana na música brasileira e na capital paulista. Os músicos Yannick Delass (República Democrática do Congo), Edoh Fiho (Togo), Lenna Bahule (Moçambique) falam sobre suas vivências artísticas e seu relacionamento com a cidade.

Quando: sábado, 23 de janeiro, pelo Zoom.

sábado, 23 de janeiro, pelo Zoom. Horário: às 15h

Como participar: realizar a inscrição neste link até o dia 22 de janeiro.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Sarau “Palavras de afetos: músicas e poesias de amor à São Paulo” – Apresentação da cantora Luana Bayô. As poetas Mayana Vieira, Midria da Silva e do poeta Igor Chico.

Quando: domingo, dia 24 de janeiro, pelo Youtube das Fábricas de Cultura.

domingo, dia 24 de janeiro, pelo Youtube das Fábricas de Cultura. Horário: das 19h às 20h

Como participar: baste acessar ao link do YouTube

Casa das Rosas

Atividade “De perdizes às galáxias – O cosmopolitismo de Haroldo de Campos” – Apresentação de Júlio Mendonça sobre as principais características da obra do escritor paulistano Haroldo de Campos.

Quando: segunda-feira, 25 de janeiro, pelo Zoom.

segunda-feira, 25 de janeiro, pelo Zoom. Horário : das 19h às 21h

Como participar: realizar a inscrição neste link, até o dia do evento.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

A casa cultural irá promover uma programação com atrações artísticas, gastronomia, literatura, música, grafite e teatro, entre outros. Os eventos serão ao vivo e serão transmitidos Facebook das OficinasCulturais.