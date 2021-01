Veja os melhores memes do título do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras é campeão da Libertadores 2020. Em jogo realizado no Maracanã neste sábado (30) contra o Santos, o alviverde conquistou o seu segundo título da história do clube por 1 a 0 com gol de Breno Lopes nos acréscimos finais. Na internet, os torcedores foram à loucura, comemorando o resultado e comentando a partida. Então, veja como foi a repercussão do título palmeirense e os melhores memes.

Palmeiras e Santos na Libertadores

A primeira etapa não contou com muitas emoções em campo. Nenhuma das partes conseguiu levar perigo até a defesa adversária. O time comandado por Cuca foi melhor, mas também não obteve grandes chances. Além disso, esbarrava na defesa palmeirense muitas das vezes.

Assim, Marinho e Soteldo como os melhores em campo, além de ter maior posse de bola em números. Para o lado do Palmeiras, os jogadores Rony, Raphael Veiga e Luiz Adriano foram bem, mas não obtiveram sucesso para abrir o placar na final.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ademais, o Palmeiras voltou melhor do intervalo, buscando mais oportunidades e avançando na área defensiva do Peixe. Entretanto, o Santos também estava disposto a marcar, deixando o jogo equilibrado até a metade da etapa.

Sem muitas emoções até os minutos finais, o árbitro assinalou oito minutos de acréscimos, direcionando a partida para a prorrogação. Mas tudo mudou aos 50 minutos. O treinador Cuca e o lateral do Palmeiras, Marcos Rocha, se estranharam na beira do gramado, gerando uma grande confusão entre atletas de ambos os times. O juiz, no mesmo momento, expulsou Cuca.

Dois minutos depois, o jovem Breno Lopes que saiu do banco no finalzinho do segundo tempo, marcou o gol do bicampeonato, deixando o seu legado na história do Palmeiras e abrilhantando o fim de semana do torcedor alviverde com a vitória por 1 a 0.

Escalações:

Palmeiras: Weverton; Viña, Gustavo Gómez, Kusevic e Marcos Rocha; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Rony (Willian), Raphael Veiga (Gabriel Verón) e Luiz Adriano.

Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

+ Relembre as finais mais emocionantes da história da Libertadores

Internet repercute título do Palmeiras na Libertadores

Como em todo grande evento, a internet acompanhou a partida atenta e comentando cada minuto do jogo entre Palmeiras e Santos pela Libertadores. Ademais, confira uma seleção dos melhores tweets e memes da grande final deste sábado (30).

O perfil oficial do Palmeiras entrou em êxtase com o resultado da Libertadores. Em uma série de tweets divertidos, o clube demonstrou a felicidade de garantir o título da Libertadores pela segunda vez na história.

Além disso, os internautas também brincaram com a possibilidade de uma final pelo Mundial de Clubes entre Palmeiras e Bayern de Munique, clube da Alemanha.

O BAYERN É O BRASIL NO MUNDIAL! — Maressah (se diz marêça) 🍷🍷🍷 (@maressah) January 30, 2021

to confiando em voce, bayern pic.twitter.com/oExB95VUDW — oGj (@gjsccp) January 30, 2021

campanha: O Brasil Sorri De Novo Cada rt nesse tweet é um gol do Bayern no Palmeiras — Bayão da Massa (@_BayaoDaMassa) January 30, 2021

Após o fim do jogo, Felipe Melo disparou a seguinte frase: Vamos ver se o Bayern de Munique é isso tudo mesmo. pic.twitter.com/tH0Muy1uMU — PES MIL GRAU (@Pesgrau) January 30, 2021

Entretanto, teve até brincadeira envolvendo o cantor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, já que muitos dizem que o inglês traz má sorte aos times que torce.

O HOMEM CHEGOU, HEIN?

COMPARTILHA QUE NEM MALUCO AÍ!!! pic.twitter.com/Ibqh8hRVw2 — #MILGR4U2021 ™ (@parmeramilgrau) January 30, 2021

Além disso, Neymar, que declarou torcida ao Santos na grande final, também apareceu nas brincadeiras em comparação com Marinho.