Relembre as finais mais emocionantes da história da Libertadores

A Libertadores é a competição mais importante do futebol sul-americano, além de ser também a mais desejada por todos os torcedores. Grandes equipes competem entre si para levantar a taça mais valiosa do continente em jogos com emoção do começo ao fim. Memórias vivem eternamente nas lembranças de cada apaixonado pelo esporte. É impossível esquecer. A seguir, selecionamos algumas das finais mais emocionantes da Copa Libertadores da América. Então, confira se o seu time está na lista e se participou de alguma delas.

Santos foi o primeiro brasileiro campeão da Libertadores

Muitos times brasileiros tentaram, mas só o Santos de Pelé conseguiu. Em 1962, a competição estava no início e possuía apenas nove equipes participando, sendo assim o time santista o representante do Brasil.

Em primeiro lugar no grupo 1, o Santos enfrentou o Universidad Católica do Paraguai nas semis e depois o Peñarol do Uguarai na grande final. O jogo de ida resultou em 2 a 1 aos brasileiros, enquanto o segundo terminou em 3 a 2 aos uruguaios, terminando com o empate. No terceiro jogo, o Santos fez 3 a 0 com Pelé marcando duas vezes, dando ao Peixe o título de primeiro brasileiro campeão da Copa Libertadores da América. No ano seguinte, o time da Baixada Santista venceu novamente o torneio. Assim, este era apenas o começo de uma grande história em finais na Copa Libertadores que estava prestes a começar.

Cruzeiro e River Plate em 1976

Era a primeira vez da equipe mineira na final da competição. Em modelo diferente, o Cruzeiro venceu o LDU Quito e Alianza Lima nas semis, encontrando então o River Plate na decisão. No primeiro jogo, 4 a 1 para os brasileiros. No segundo, 2 a 1 aos argentinos, sendo necessário o terceiro para definir quem seria o campeão. Então, por 3 a 2, o Cruzeiro trouxe a taça da Libertadores ao Brasil depois de 13 anos, sendo também a final com maior placar agregado.

São Paulo conquista a primeira Libertadores em 1992

O tricolor paulista tem uma grande ligação com a competição sul-americana. Tudo começou em 1992, sob o comando do técnico Telê Santana. Na final, enfrentou o Newell’s Old Boys.

No jogo de ida, vitória por 1 a 0 do time argentino. Na volta, deu São Paulo, dessa maneira sendo necessária a disputa de pênaltis. Por 3 a 2, o clube paulista conquistou a sua primeira taça da Libertadores, com ídolos como Raí, Zetti, Pintado, Cafu e Ronaldão, fazendo a festa dos apoiados do clube.

Palmeiras vence a Libertadores de 1999

Depois de passar pela primeira fase, oitavas de final e semifinal, o Palmeiras conquistou o triunfo de chegar até a grande final da temporada. Na ida, 1 a 0 para os colombianos. Pela partida de volta, vitória do alviverde por um gol. Então, a disputa de pênaltis foi necessária, tendo o resultado final de 4 a 3, consagrando inegavelmente o goleiro Marcos como grande ídolo da torcida palmeirense.

Corinthians campeão em 2012 contra o Boca Juniors

Depois de anos, o Corinthians finalmente alcançou a tão sonhada final da Libertadores. Contra o Boca Juniors, um dos favoritos ao título naquele ano, conseguiu o empate em 1 a 1 em Buenos Aires com gol de Romarinho. Enquanto isso, na volta jogando no Pacaembu, Emerson Sheik carimbou a rede dos argentinos duas vezes, consolidando a conquista do Corinthians e fazendo os torcedores do alvinegro soltar o grito de campeão.

Naquele mesmo ano, o Timão foi campeão do Campeonato Brasileiro e também do Mundial de Clubes sob o comando do técnico Tite.

Em 2013, Atlético Mineiro é campeão da Libertadores nos pênaltis

A Copa Libertadores do ano de 2013 tinha tudo para dar certo ao Atlético Mineiro. Porém, a equipe comandada por Cuca não contava com alguns problemas. Enfrentou São Paulo, Arsenal e The Strongest. Nas oitavas, atropelou o São Paulo. Depois, o Tijuana.

Na semifinal contra o Newell’s Old Boys quase não garantiu o passaporte para a final. No primeiro jogo, o time argentino venceu por 2 a 0. Entretanto na volta, jogando no Independência, o clube mineiro ganhava por um gol, mas precisava do segundo para levar aos pênaltis. Foi então que, aos 30 minutos do segundo tempo, uma falha na iluminação do estádio paralisou a partida por alguns minutos, esfriando o ritmo de jogo. Há quem diga que a falha foi proposital para ajudar o Atlético, mas nada se comprovou. Na volta ao gramado, o Galo conseguiu o segundo gol, levou para as penalidades e, assim, conquistou a vaga na grande final.

Contra o Olímpia do Paraguai, a história se repetiu. No jogo de volta, o time da casa reverteu o placar e levou a disputa para os pênaltis, conquistando a América e consagrando o goleiro Victor como um dos principais heróis do título.

Final argentina em 2018

River Plate e Boca Juniors realizaram um dos maiores clássicos do futebol na final da temporada 2018. No primeiro jogo, empate em 2 a 2. Contudo, devido as intensas brigas de torcidas na Argentina, a CONMEBOL decidiu realizar a segunda partida na Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu, em Barcelona. Então, por 3 a 1, o River Plate bateu os rivais e garantiram a quarta taça da competição.

Flamengo bate River Plate nos acréscimos em 2019

Outra final envolvendo time brasileiro aconteceu na Libertadores de 2019. Sob o comando do técnico português Jorge Jesus, o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores.Garantindo em primeiro lugar no grupo A com dez pontos, o Flamengo esbarrou no Emelec pelas oitavas de final mas, em cobranças de pênaltis, avançou. Venceu o Internacional nas quartas, o Grêmio nas semis e aí, encontrou o River Plate.

Em jogo único realizado em Lima, no Peru no dia 23 de novembro, Borré abriu o placar para o River aos 14 minutos. Até a metade do segunto tempo, tudo parecia perdido para os torcedores do Rubro-Negro. Porém, nos acréscimos finais, Gabigol marcou dois gols em questão de minutos, dando o título ao Flamengo.