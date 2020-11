VÍDEO: Anitta fecha Piscinão de Ramos para gravar clipe e beija muito

Anitta escolheu o cenário para seu próximo clipe: o Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. As gravações aconteceram nesta terça-feira (17). “Antes que comecem o auê, o local está fechado e todos os envolvidos fizeram testes”, esclareceu a cantora sobre a pandemia de Covid-19. O nome da música ainda não foi revelado.

Como foi a gravação da Anitta?

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, feitas por alguns fãs à distância, a cantora está com um maiô azul sensual, com tiras cruzadas e sutiã em formato de estrelas. Aparece sentada em uma cadeira de praia enquanto está com descolorante de pelos espalhado pelos braços e pernas. Também toma ducha e troca beijos com um homem dentro do piscinão.

“Antes que comecem o auê, o local está fechado e todos os envolvidos fizeram testes. E sim, eu frequentava o piscinão. Dá um Google e você vão descobrir que foi o primeiro lugar a me convidar para fazer um show de ano novo”, escreveu em referência a sua apresentação de 2012 no local.

Anitta conferiu os comentários feitos na publicação de Hugo Gloss sobre o clipe e rebateu um deles. “Será que ela escureceu a pele para gravar?”, perguntou um homem. Ela respondeu na sequência: “Ah, mano. Eu não tô acreditando que tô lendo isso, não. Que tristeza que bate. Meu Deus.”

Cantora já parou outros locais públicos para gravar clipes

Esta não é a primeira vez que a Anitta chama atenção em lugares públicos para gravar cenas de seus clipes. Em 2017, “Vai Malandra” teve o Vidigal, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, como cenário. Ela apareceu com biquíni de fita isolante e virou assunto ao não querer esconder as celulites no bumbum e nas pernas.

Neste ano, esteve no Pelourinho, em fevereiro, e no Forte de São Marcelo, em setembro. Ambos ficam em Salvador e combinaram com o hit “Me Gusta”.

https://www.youtube.com/watch?v=BQOhGucXXcc