Volta às aulas presenciais começa nesta terça (3) em São Paulo

A partir desta terça-feira (3), acontece a volta às aulas presenciais em escolas públicas e privadas para o Ensino Médio na cidade de São Paulo. O retorno, que é optativo, foi autorizado pela Prefeitura no mês passado em razão das novas medidas adotadas pela pandemia do coronavírus. Para evitar a propagação da doença, as aulas em todo o Estado estavam suspensas desde março.

Para garantir a segurança de mais de 315 mil alunos só nas redes estadual e municipal, as escolas precisam garantir uma distância mínima de 1,5 metro entre eles dentro das salas de aula. Já o sindicato das escolas particulares garantiu que as instituições estão preparadas para esse retorno desde o meio do ano. “A gente já tá preparado desde julho pra essa volta às aulas. Foram suspensas as aulas as escolas começaram a se preparar, começaram a fazer mudanças em layout, investiram em protocolos, em equipamentos, pra poder melhorar a condição sanitária da escola“, afirma Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do Sindicato Dos Estabelecimentos De Ensino Do Estado De São Paulo (Sieesp).

Volta ás aulas é opcional

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que o retorno às aulas é totalmente voluntário e que os pais podem decidir pela volta ou não dos alunos para a sala de aula. Contudo, nesta volta presencial, ficou determinado que as escolas poderão oferecer somente atividades extracurriculares – as aulas regulares continuarão oferecidas em sistema online.

Os alunos da rede pública de ensino passarão por um censo sorológico no dia 19 de novembro – já que cerca de 13% tiveram contato com pessoas que tiveram covid-19 – e aí sim será definida novas estratégias sobre o retorno dos demais alunos. Os estudantes que resolverem voltar nesta terça (3) farão uma prova para avaliar o nível de aprendizado neste período de aulas remotas e, a partir deste resultado, o Conselho Nacional de Educação irá avaliar novas medidas para melhor aproveitamento pedagógico.

Somente docentes que já tiveram coronavírus podem voltar

A primeira parte do censo sorológico realizada com estudantes, funcionários e professores da rede pública de ensino mostrou no mês passado (ao todo foram 65.400 pessoas) que 13,2% deste nicho já teve contato com o vírus da covid-19. Entre os positivos, a maioria são crianças e adolescentes. A prefeitura de São Paulo informou ainda que somente os docentes que já tiveram a doença estão aptos para a volta às aulas regulares dentro das escolas.