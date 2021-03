West Bromwich x Everton: onde assistir ao vivo e escalações (04/03)

West Bromwich e Everton se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 15h (horário de Brasília), no The Hawthorns, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe luta para alcançar a liderança, a outra precisa escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

West Bromwich x Everton: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN 2, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72 / 572

VIVO: 48 / 572

OI TV: 611

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Everton aparece em 7º com quarenta e três pontos. Com o propósito de ocupar novamente a liderança, o time comandado por Ancelotti pode terminar a rodada em 4º se vencer, mas precisa também torcer pro tropeços dos adversários. Então, no jogo de hoje, Yerry Mina, Jean-Philippe Gbamin e Fabian Delph estão indisponíveis, enquanto Coleman, James Rodriguez, Davies, Allan e Olsen serão avaliados.

Por outro lado, o West Bromwich não faz uma boa temporada, já que está em 19º com dezessete pontos. Na zona de rebaixamento, venceu somente três jogos, empatou oito e perdeu quinze. Agora, precisa somar pontos de qualquer maneira para escapar. Para a partida desta quinta, o time visitante tem novamente Snodgrass em seu elenco.

Possíveis escalações

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate, Digne; Doucoré, Allan, Gomes; Richarlison, Calvert-Lewin, Sigurdsson.

Possível West Bromwich: Johnstone; Furlong, O’Shea, Bartley, Townsend; Yokuslu; Pereira, Gallagher, Maitland-Niles, Phillips; Diagne.

Últimos jogos de West Bromwich e Everton

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe do West Bromwich venceu o Brighton jogando em casa no sábado (27) por 1 a 0.

Enquanto isso, na segunda (01), o Everton venceu o time do Southampton por 1 a 0.

