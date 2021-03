Quantos títulos da Copa do Brasil tem o Palmeiras? Veja o histórico

A Copa do Brasil é, sem dúvidas, um dos torneios mais importantes no futebol brasileiro. Além do grandioso bônus em dinheiro recebido pelo clube, a taça também possui imenso valor para jogadores e principalmente torcedores. O Palmeiras, maior campeão do Brasileirão, também figura na lista de vencedores da competição. Então, confira todos os títulos conquistado pelo Palmeiras na Copa do Brasil.

Quantos títulos da Copa do Brasil o Palmeiras tem?

Em toda a história do Palmeiras, foram três taças da Copa do Brasil conquistadas. O primeiro título aconteceu em 1998 sob o comando de Felipã contra o Cruzeiro.

Em seguida, o time alviverde só venceu novamente em 2012, novamente com Felipão como técnico. Então, pela última vez em 2015, levantou a terceira taça da Copa do Brasil sob o comando de Marcelo Oliveira.

Palmeiras conquista a primeira Copa do Brasil em 1998

Depois de parar na semis contra o Flamengo no ano anterior, a equipe comandada por Felipão recheada de estrelas do futebol como Paulo Nunes, Oséas, Velloso e Zinho alcançou a decisão da Copa do Brasil em 1998. Assim, teve que vencer Ceará, Botafogo, Sport, Santos e finalmente encontrando o Cruzeiro na final.

No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0. Entretanto, na volta, venceu por 2 a 0, levantando a taça ao apito com festa no gramado. É válido lembrar que, no ano seguinte, consagrou-se campeão da Libertadores.

- PUBLICIDADE -

Escalação do Palmeiras: Velloso; Neném, Roque Júnior, Cléber, Júnior; Galeano, Rogério, Alex, Zinho; Paulo Nunes, Oséas.

Palmeiras conquista a Copa do Brasil em 2012

Mais uma vez, sob o comando de Felipão, a equipe verde conquistou a taça mais desejada do Brasil. Além disso, quebrou o jejum de mais de dez anos sem conquistar títulos nacionais. Na caminhada para a decisão, bateu Coruripe, Horizonte, Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio.

Então, na final, enfrentou o Coritiba em dois jogos. O primeiro deu a vitória ao Palmeiras por 2 a 0, mas o segundo foi empate em 1 a 1, o que resultou na taça para o clube paulista.

Escalação do Palmeiras: Bruno; Artur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Juninho; Henrique, João Vítor, Marcos Assunção, Daniel Carvalho; Mazinho, Betinho.

Contra o Santos, Palmeiras é campeão em 2015

Sem dúvidas, o clássico paulista entre Palmeiras e Santos pela grande final da Copa do Brasil em 2015 aparece na memória de cada torcedor palmeirense como um dos melhores jogos assistidos.

- PUBLICIDADE -

Depois de passar por Cruzeiro, Internacional e Fluminense, o Palmeiras conquistou a vaga na final. Do outro lado, o Santos teve que vencer Corinthians, Figueirense e São Paulo para alcançar a última parte. No dia 25 de novembro de 2015, o time santista saiu na frente no jogo de ida realizado na Vila Belmiro, com gol de Gabriel, o Gabigol.

Na partida de volta, entretanto, a história foi diferente. Na Allianz Arena em 2 de dezembro, Dudu marcou dois gols no segundo tempo, enquanto Ricardo Oliveira deixou tudo igual no agregado aos 41. Então, nos pênaltis, Fernando Prass consagrou a equipe verde em 4 a 3 ao defender duas cobranças. Sob o comando de Marcelo Oliveira, a equipe festejou em campo.

Escalação do Palmeiras: Fernando Prass; João Pedro, Vitor Hugo, Jackson, Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca, Robinho; Gabriel Jesus, Dudu e Lucas Barrios.

Onde será a final da Copa do Brasil de 2020?

Em uma temporada espetacular, sendo campeão da Libertadores 2020, o Palmeiras alcançou a final da Copa do Brasil sob o comando do técnico português Abel Ferreira. Agora, diante do Grêmio, o time verde busca o seu quarto título na competição.

No primeiro jogo realizado no domingo, 28 de fevereiro, na Arena do Grêmio, o Palmeiras venceu por 1 a 0 com gol de Gustavo Gómez. Agora, no jogo de volta, a partida acontecerá no domingo (07), às 18h, na Allianz Arena.

Sorteio da Copa do Brasil 2021: onde assistir e possíveis confrontos