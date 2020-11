Whindersson Nunes: conheça affair do astro flagrada no Amazonas

O humorista e youtuber Whindersson Nunes foi flagrado na quarta-feira, dia 28 de outubro, com uma jovem que está sendo chamada como o ‘novo affair’ do artista.

Quem é o affair de Whindersson Nunes?

O flagra aconteceu na cidade de Presidente Figueiredo, cidade localizada a 127km de Manaus. Whindersson Nunes estava por lá gravando algumas cenas para a Netflix.

Durante essa estadia no Amazonas, o humorista atendeu fãs e tirou várias fotos. Segundo o jornalista Léo Dias, todos ao redor perceberam que o humorista não estava apenas acompanhado das pessoas ligadas à gravação.

Muita gente viu que uma mulher estava com Whindersson junto do youtuber durante as filmagens .

Ainda de acordo com o jornalista Léo Dias, a jovem se chama Maria Lina. Pessoas viram ambos até mesmo se beijando e fazendo carinho nas pausas das gravações.

Léo Dias já havia falado sobre a presença dessa jovem na vida de Whindersson Nunes no mês de julho. Isso porque o humorista foi até Blumenau, em Santa Catarina, naquela ocasião, na casa Maria Lina.

Imagens mostraram, à época, Whindersson Nunes no quintal da casa com a avó, o pai da jovem e Maria Lina.

A jovem é estudante de engenharia civil no Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI) e deve se formar no ano que vem. Maria Lina ainda trabalha em uma casa de festas em Balneário Camboriú, cidade próxima a Blumenau.