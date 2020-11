- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O cantor Zé Felipe e a youtuber, Virgínia Fonseca acabaram com o mistério sobre o sexo do primeiro filho. O casal realizou um super chá de revelação neste sábado (28). Com a presença de amigos, eles fizeram uma transmissão o Youtube e tudo que tinham direito.

Zé Felipe e Virgínia esperam uma menina

Em vídeo emocionante, eles anunciaram que ela receberá o nome de Maria Alice Fonseca Rocha. Em outro vídeo, eles contaram que, se caso tivesse um menino, ele se chamaria José Serrão Costa.

“Vem, Maria Alice! A mamãe e o papai já te amam muito, eu sempre soube que seria você, Deus me mostrou desde o início! Aguardando ansiosa sua chegada e já imaginando seu rostinho”, disse Virgínia, no Instagram.

Como foi o chá revelação de Virgínia

Para o evento, a família, inclusive o cantor Leonardo estava presente. Enquanto rolava a live, Zé Felipe canta seus maiores sucessos da música sertaneja.

Após o show, chegou o momento mais esperado da noite. Enquanto o casal estava posicionado no centro do palco, luzes refletiram na roupa branca dos dois. Logo, uma luz rosa se espalhou pelo local. Nisto, Virgínia se emocionou e pulou no colo de Zé Felipe.

Depois da emoção, a influenciadora contou que pensava em ter menino, antes de engravidar. “Sempre falei que queria ser mãe de menino, mas quando engravidei isso mudou. Eu passei a querer menina”, contou. “Estou feliz demais”, completou ela.

Virgínia anuncia gravidez após 3 meses de namoro

Pegando os fãs se surpresa, Virgínia revelou que estava grávida de Zé Felipe. Apesar de namorarem a pouco tempo, os dois já estavam morando juntos, e tiveram a notícia que seriam pais. Em pouco tempo, eles decidiram ficar noivos.

Depois de especulações, a própria youtuber fez um vídeo para contar a novidade aos fãs. “Não foi programado”, garantiu ela, afirmando que pretendiam ter filhos com mais tempo de relacionamento. “A gente tinha plano de ter filhos, mas ano que vem engravidar para ter em 2022”, contou ela, em seu canal no Youtube.

Ainda em vídeo, Virginia explicou que ficou grávida após a cirurgia de lipo lad. “Foi por causa disso que eu acho que eu acabei engravidando, porque precisava ficar 30 dias antes da cirurgia sem tomar anticoncepcional”, contou. “Acabei não voltando. Ia colocar o DIU. Dando mais detalhes, ela explicou que teve apenas uma relação sexual com o cantor depois da cirurgia por causa da cinta que precisava usar.