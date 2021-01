Zé Felipe entrega suposta volta de Gusttavo Lima e Andressa Suita

O cantor Zé Felipe, de 22 anos, não se aguentou e entregou mais um casal. Com fama de fofoqueiro, o marido de Virgínia Fonseca acabou revelando a suposta volta de Gusttavo Lima e Andressa Suita em conversa com os seguidores nesta sexta-feira (22).

Afinal, Andressa Suita e Gusttavo Lima voltaram?

Segundo Zé Felipe, a resposta para essa pergunta é ‘sim’. Durante vídeos que fez na ferramenta dos Stories, no Instagram da noiva, ele foi questionado por um dos fãs a respeito do status de Gusttavo e Andressa Suita.

“Vocês acham que o Gusttavo e Andressa Suita voltaram?”, perguntou um internauta, no que o filho do cantor Leonardo, prontamente respondeu da suposta volta: “Voltou, tá tudo certo já, família unida! Tô sabendo já, só que eu quis segurar”.

Gusttavo Lima e Andressa voltaram? "voltou, tá tudo certo, família unida!!!" Fonte: eu mesmo KKKKK o Zé Felipe é bom demais na fofoca pic.twitter.com/lrR7C31FVi — Verso Sertanejo (@VSertanejo) January 22, 2021

Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados por fãs

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita em outubro de 2020 foi um choque para os fãs. O nome dos dois tomou conta das redes sociais e da mídia após o término do casamento de 5 anos.Embora tenham negado que voltariam no ano passado, eles foram flagrados juntinhos e em clima de romance, recentemente.

No último domingo (17), circularam fotos na internet em que o sertanejo e a ex-mulher estavam abraçados, posando com fãs. Neste sentido, eles estavam curtindo um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mesmo local que foi destino de Bruna Marquezine e as ex-BBBs Rafa, Manu e Thelma, no réveillon.

Quando questionado sobre um retorno com Suita, Gusttavo afirmou que ainda tinha amor e respeito pela mãe dos filhos, Gabriel e Samuel. Segundo ele, os dois passaram o final de semana, mas não tinham voltado. Essa declaração foi dada para Léo Dias.

“Ela está aqui do meu lado. Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”, explicou. “Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar. Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus”, afirmou Gusttavo.

Maria Fifi? Zé Felipe fofocou do namoro de Gabi e Tierry

Após alguns boatos de que a ex-BBB Gabi Martins e Tierry estariam em um relacionamento, Zé Felipe acabou com o segredo dos dois. Em sua participação na live de Lucas Guimarães, o cantor acabou entregando o namoro dos cantores.

E o Zé Felipe expondo a Gabi Martins e o Tierry ao vivasso? Tô rindo com respeito 😂💛 pic.twitter.com/yB70NbQ2cV — S E R T A N E J A R (@sertanejar_) December 13, 2020

“Fiquei sabendo que o Tierry está namorando a Gabi. Não sou baú, vou contar mesmo”, revelou Zé Felipe. Embora tenha revelado a relação dos dois, ele não errou, já que pouco tempo depois, os sertanejos assumiram que estavam juntos, e no começo de janeiro, a mineira foi pedida em namoro oficialmente por Tierry. Inclusive, os dois já falam em casamento. “Namorar é pros fracos”, disse o cantor de ‘Rita’. Qual será a próxima fofoca do cantor?