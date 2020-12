Apesar de ser um rosto novo na moda, Bella Hadid tomou conta das passarelas e hoje é uma das modelos mais bem pagas do mundo. Com uma beleza exótica, Bella estampa campanhas incríveis de marcas milionárias pelo mundo. Ela tem feito sucesso por onde passa. Além de desfilar nas passarelas mais desejadas, Hadid sempre está nos holofotes, curtindo as melhores festas e clicada em passeios caríssimos.

Conheça um pouco mais sobre Bella Hadid, sua carreira, polêmicas, supostas plásticas e saiba porque a modelo conquistou espaço tão rápido no mundo da moda.

A carreira de Bella Hadid

Bella Hadid é uma modelo norte-americana com descendência Palestina. Com 24 anos, a modelo tem 1,75 m de altura e pesa 55 kg. Bella é irmã de outra modelo também muito famosa, Gigi Hadid.

Em 2013, a modelo estampou a campanha de uma grande marca, Chrome Hearts, e foi aí que ela começou a ganhar destaque. No ano seguinte, ela assinou um contrato com uma agência de modelos e desfilou por marcas como Tom Ford, Tommy Hilfiger e mais.

Em 2015, a modelo desfilou para, nada mais nada menos do que a marca Chanel. Nesse mesmo ano, ela foi eleita a Melhor Revelação do Ano pelo site modelé.com. Então, a carreira de Bella deslanchou, como capa da Vogue, angela da marca Victoria’s Secrets . De 2017 a 2018, a modelo lucrou mais de 8.5 milhões de dólares e figurou entre as modelos mais bem pagas do mundo.

Vida pessoal de Bella Hadid

Não é só a vida profissional de Bella que é badalada. A vida pessoal de Bella Hadid também está sempre nos holofotes. Em 2015, a modelo revelou sofrer da Doença de Lyme, assim como sua mãe. Bella contou que descobriu portar a doença em 2012.

Sempre nas melhores baladas, acompanhada de grandes nomes, como Kendal Jenner, e fazendo viagens incríveis, Bella Hadid está sempre sendo clicada pelos ‘paparazzis’.

Mas, não é só luxo a vida de Bella, ela também se envolveu em algumas polêmicas. Em 2014, ela foi presa por dirigir alcoolizada e teve sua licença removida, além de liberdade condicional. Nos relacionamentos, a beldade é bem discreta. Entre 2015 e 2016, ela se envolveu com o cantor The Weeknd. Os dois reataram o namoro em 2018, mas se separam novamente em 2019.

O estilo de Bella Hadid

Por ser um ícone da moda, Bella Hadid está sempre com looks espetaculares e desfilando sua personalidade pelas ruas. Ademais, a modelo aposta em looks mais inspirados nos anos 80 e 90, como calças de cintura alta, moletom, croppeds, biker shorts.

Geralmente, Bella aposta em cores como preto e branco. Um bom jeans também é marca registrada no closet da modelo.

Sempre com muitos acessórios, como gargantilhas, pulseiras e óculos, ela dá um up nos looks mais básicos, chamando atenção.

Assim, Bella Hadid é um ícone da moda dentro e fora das passarelas. Com um estilo simples, mas cheio de personalidade, a modelo é uma grande inspiração de estilo.

Bella Hadid antes e depois

Há uma polêmica envolvendo a modelo Bella Hadid em relação a sua aparência. Rumores sobre as cirurgias plásticas de Bella Hadid são reforçados pela diferença em sua aparência há alguns anos.

Harmonização facial, rinoplastia, botox, aumento de lábios e muito mais. Essas são as supostas cirurgias plásticas feitas pela modelo. Veja o antes e depois de Bella Hadid:

Então, o que você acha? A modelo realmente fez cirurgias plásticas? Muitos apostam que sim, que a beleza da atriz hoje é fruto de um incrível trabalho médico.

A modelo comentou as críticas que vem recebendo sobre a mudança na sua aparência, pedindo que os fãs conheçam a sua personalidade e não a julguem pela aparência.

Apesar das críticas, a modelo figura entre as mulheres mais bonitas do mundo, de acordo com diversas pesquisas. Inclusive um estúdio de cirurgia plástica elegeu Bella Hadid como a mulher mais bonita do mundo.

Atualmente, uma das modelos mais bem pagas do mundo, ao lado de sua irmã e sua amiga Kendal Jenner, Bella Hadid é um ícone da moda e das passarelas.

Assim, com uma presença incontestável e uma forma de fotografar que conquistou espaço em centenas de capas de revistas pelo mundo inteiro, ela ainda tem muito sucesso pela frente.