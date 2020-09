Os impactos econômicos causados pela pandemia certamente são enormes para a humanidade. Estudos já indicam uma contratação de 5,2% no valor do PIB global. Contudo, isso não impediu bilionários como Jeff Bezos a lucrarem durante o período. Saiba mais sobre

Os impactos econômicos causados pela pandemia certamente são enormes para a humanidade. Estudos já indicam uma contratação de 5,2% no valor do PIB global. Contudo, isso não impediu bilionários como Jeff Bezos de lucrarem durante o período. O dono da Amazon inclusive conquistou um título histórico: se tornou a primeira pessoa a valer US$ 200 bilhões.

Entenda como o empresário americano aumentou sua fortuna durante o período da pandemia e saiba como sua empresa agiu no período.

Qual a fortuna de Jeff Bezos na pandemia?

Indo na contramão do mundo o bilionário fundador da Amazon conseguiu aumentar seu patrimônio em cerca de 66 bilhões desde abril deste ano. O aumento de mais de 50% em sua fortuna fez com que Jeff Bezos chegasse à extravagante cifra de US$ 200, 4 bilhões. Esse valor é quase o dobro da riqueza de Bill Gates, o segundo na lista de homens mais ricos do mundo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No entanto, com as normais flutuações do mercado, a fortuna do fundador da Amazon desvalorizou cerca de US$ 15 bilhões e hoje (15/09, data da produção desta matéria) está avaliada em US$185.3 bilhões.

Como o bilionário aumentou sua fortuna na pandemia?

Jeff Bezos é dono de aproximadamente 54 milhões de ações da Amazon. Como resultado disso, o bilionário acompanha o crescimento ou a queda do tamanho de sua fortuna de acordo com a valorização das ações de sua empresa. Somente neste ano, a Amazon aumentou seu valor de mercado em mais de US$ 570 bilhões. Suas ações também aumentaram – em janeiro uma ação custava cerca de R$ 4 mil e agora já ultrapassou a casa dos R$ 8 mil reais.

Seguindo a tendência de aumentos positivos para a empresa, a fortuna de Bezos também foi impactada positivamente com o aumento das ações. Tudo isso um reflexo do aumento de compras online causado pelo isolamento social. Certamente, Bezos só não está mais rico porque deu 25% de suas ações para a ex-esposa Mackenzie Scott, que agora é a mulher mais rica do mundo. Mas será que o aumento da fortuna de Jeff Bezos possui outro fator envolvido por trás?

O problema da Amazon

Um dado esquecido nas análises sobre a Amazon é como ela geriu seus preços durante o período da epidemia. Segundo um relatório da organização Public Citizen, a empresa subiu o valor de diversos itens essenciais durante o momento de fragilidade social causado pelo COVID-19. O site criado por Jeff Bezos inclusive vendeu máscaras faciais por preços até mil vezes maiores que o seu original.

Embora esse tipo de prática seja comum por conta da alta demanda, a própria empresa possui política sobre preços justos e contra a precificação abusiva. O estudo analisa que os produtos “vendidos pela Amazon” chegaram a ter seu valor quadruplicado durante os períodos de maio e agosto. O aumento de preços também é polêmico considerando que a empresa suspendeu mais de quatro mil contas de vendedores que aumentaram os preços na plataforma da Amazon. Qual o ponto de remover outros vendedores por uma prática adotada pela própria empresa?

Em nota sobre o relatório, a Amazon afirma que “não há lugar para aumento de preços” e que o site é “concebido para oferecer aos consumidores o melhor preço disponível”.