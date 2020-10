Ed Sheeran é o jovem britânico mais rico do mundo, segundo pesquisa

O cantor, Ed Sheeran, de 29 anos, é apontado pela Revista Heat o jovem britânico mais rico do mundo. Com patrimônio estimado em 210 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão), ele alcança o topo da lista pela segunda vez. Logo em seguida, o também cantor, Harry Styles, aparece em segundo lugar com cerca de 74 milhões de libras (mais de R$541 milhões).

Ed Sheeran lidera lista de famosos britânicos

No ranking, seguindo Ed Sheeran, ainda está a atriz Emma Watson, de 30 anos, a eterna Hermione da franquia Harry Potter, com 58 milhões de libras (R$ 424,5 mi) e Niall Horan, cantor da banda One Direction, de 27 anos, com fortuna estimada em 55 milhões de libras (402,6 milhões de reais).

Ranking completo dos britânicos mais ricos do mundo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

1. Ed Sheeran, 29 anos (£ 210 milhões)

2. Harry Styles, 26 (£ 74m)

3. Emma Watson, 30 (£ 58m)

4. Niall Horan, 27 (£ 55m)

5. Little Mix (£ 54.3m)

6. Louis Tomlinson, 28 (£ 47m)

7. Liam Payne, 27 (£ 46m)

8. Cara Delevingne, 28 (£ 42m)

9. Zayn Malik, 27 (£ 38m)

10. Sam Smith, 28 (£ 35.5m)

11. Aaron Taylor-Johnson, 30 (£ 24m)

12. Dua Lipa, 25 (£ 22m)

13. Daisy Ridley, 28 (£ 20.3m)

14. Stormzy, 27 (£20m) e Rita Ora, 29 (£ 20m)

15. John Boyega, 28 (£ 17m)

16. George Ezra, 27 (£ 13m)

17. KSI, também conhecido como Olajide Olatunji, 28 (£ 12m) – estreia na lista

18. Sophie Turner, 24 (£ 10.5m)

19. Nicholas Hoult, 30 (£ 8.5m)

20. Dev Patel, 30 (£ 7.8m)

21. Sam Faiers, 29 (£ 7.3m)

22. Joey Essex, 30 (£ 6.75m)

23. Tom Holland, 24 (£ 6.4m)

24. Tommy Mallet, 28 (£ 6m)

25. Saoirse Ronan, 26 (£ 5.7m) – estreia na lista

26. Maisie Williams, 23 (£ 5.4m)

27. Jodie Comer, 27(£ 4.9m) – estreia na lista

28. Olivia e Alex Bowen, 26 e 29 (£ 4.5m)

29. Molly-Mae Hague e Tommy Fury, ambos de 21 (£ 4m) – estreia na lista

E os mais ricos fora do Reino Unido

1. Kylie Jenner, 23 anos (£ 700 milhões)

2. Taylor Swift, 30 (£ 368m)

3. Justin Bieber, 26 (£ 288m)

4. Miley Cyrus, 27 (£ 180m)

5. Ariana Grande, 27 (£ 132m)