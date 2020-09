De ex-garimpeiro ao topo, conheça a trajetória do bilionário Ilson Mateus

O empresário do ramo varejista e dono do Grupo Mateus, Ilson Mateus, está entre os 10 homens mais ricos do Brasil. As ações do conglomerado devem ser negociadas na Bolsa de Valores a partir de outubro deste ano.

Ilson Mateus ocupa o 9º lugar na lista de bilionários brasileiros, em 2020, segundo a Revista Forbes. Dono do Grupo Mateus, rede de varejista das regiões Norte e Nordeste, o empresário possui patrimônio avaliado em R$ 20 bilhões.

Sendo assim, Ilson Mateus superou a fortuna de Luciano Hang, dono da Havan, que ocupa o 10º lugar na lista e possui patrimônio de R$ 18,72 bilhões.

Quem é Ilson Mateus? Conheça a trajetória

Ilson Mateus, 57, é maranhense e começou ainda adolescente como garimpeiro em Serra Pelada, no Pará, há mais de 30 anos.

Contudo, foi na década de 1980 que Ilson Mateus iniciou, de fato, sua trajetória de sucesso. Após a tentativa frustada na extração de ouro na região Norte, o futuro empresário fundou uma pequena mercearia em Balsas no Maranhão, a 800 km da capital São Luís. Naquela ocasião, a cidade estava sendo modernizada, com implementação de asfalto e construção de rodovias que ligavam a rota Belém-Brasília. Sendo assim, migrantes de várias regiões do país tinham como destino a cidade de Balsas, já que as terras maranhenses possuíam as condições climáticas e geográficas para a lavoura mecanizada.

Logo, com o crescimento populacional, aumentou-se também a demanda por bens de consumo. Mateus, enxergou a oportunidade e o ouro que procurava no Pará, encontrou no Maranhão, sua terra natal. Dessa forma, a pequena mercearia, que tinha a cachaça como principal produto de venda, rapidamente expandiu o negócio e se tornou um supermercado de pequeno porte.

Ademais, com a implementação do Plano Cruzado, em 1986, o mercado brasileiro sofreu grandes mudanças. Mesmo assim, Mateus seguiu investindo, expandindo estoque de produtos, contratando e qualificando mais pessoas e utilizando ações de marketing para aumentar as vendas.

Desde então, o atual bilionário expandiu seus negócios no setor varejista. No ano 2000, inaugurou um hipermercado em Balsas, local de fundação da primeira mercearia, com mais de 5.000 metros quadrados de área de vendas, registrando um grande marco na história do Grupo Mateus. No mesmo ano, abriu megalojas na cidade vizinha, Imperatriz. Em seguida, em Santa Inês, em 2000 e na capital São Luís, em 2003. Depois, em cidades do Piauí e do Pará.

Grupo Mateus

Não foi por acaso que a rede de Supermercados Mateus logo se tornou um dos maiores conglomerados das regiões Norte e Nordeste, o Grupo Mateus. Além disso, a empresa possui atacarejos, hipermercados, lojas de eletrônicos e centros de distribuição. Mas também, atua na distribuição de medicamentos, materiais de construção, móveis e indústria de panificação.

Dessa forma, as marcas Mix Atacarejo, Camiño e Eletro Mateus, Armazém Mateus, Invicta e Bumba Meu Pão fazem parte do Grupo Mateus. Ao todo, são 137 lojas físicas distribuídas nos estados dos Pará, Maranhão e Piauí.

Segundo o ranking IBEVAR-Fia 2020, a rede Supermercados Mateus ocupa a 16ª posição das maiores varejistas do país, com faturamento de R$ 7,33 bilhões por ano, aproximadamente. Assim, está a frente de outras grandes varejistas como a rede concorrente Dia Brasil, as lojas C&A, Farmácias Pague Menos e Leroy Merlin, por exemplo.

Ações na Bolsa de Valores – Ilson Mateus

O Grupo Mateus tem como acionista majoritário Ilson Mateus, o fundador. Além dele, a família mineira Duarte de Assis detém 30% do conglomerado, desde 2011. Por isso, mas não somente, Estevam Duarte também está no ranking de bilionários da Forbes 2020, ocupando a 212ª posição e patrimônio de R$ 1,3 bilhão.

Em outubro, a companhia de varejo fará Oferta Pública Inicial (IPO) de ações, com até R$ 6,25 bilhões, segundo documento regulatório. O valor de cada ação foi estipulado entre R$ 8,97 e R$ 11,66. Contudo, o preço final será definido em 8 de outubro.

Sendo assim, a expectativa é captar 4,1 bilhões em negociações na Bolsa de Valores. Além disso, a oferta conta com a coordenação da XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Safra.