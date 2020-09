Bilionários do Brasil 2020: descubra quem são e de onde vem sua fortuna

A lista atualizada da revista Forbes de pessoas mais ricas do Brasil 2020 conta com novos nomes e novos cifrões.

Você já sabe quem são os bilionários do Brasil 2020? Todo ano a revista Forbes, empresa de mídia global com foco em negócios e economia, atualiza a lista de pessoas mais ricas do mundo.

Com isso, a última edição publicada da Forbes Brasil ranqueou as 238 maiores fortunas do país para o ano de 2020. Segundo a publicação, houve mudanças e novos recordes entre as fortunas.

Bilionários do Brasil 2020

Na lista deste ano houveram mudanças nas posições e aumento do número de bilionários do Brasil. Conforme o levantamento feito pela revista, foram 33 nomes a mais que no ano passado.

De acordo com a Forbes, a soma total das fortunas listadas é de R$ 1,3 bilhão, o que representa quase 18% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019. Nomes de empresários do setor varejista, financeiro, educacional, tecnológico e investimentos compõem as 10 primeiras posições. Confira!

10 maiores bilionários do Brasil e sua fortuna

Joseph Safra: R$ 119,08 bilhões Jorge Paulo Lemann: R$ 91 bilhões Eduardo Saverin: R$ 68,12 bilhões Marcel Herrmann Telles: R$ 54,08 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 42,64 bilhões Alexandre Behring: R$ 34,32 bilhões André Esteves: R$ 24,96 bilhões Luiza Trajano: R$ 24 bilhões Ilson Mateus: R$ 20 bilhões Luciano Hang: R$ 18,72 bilhões

Conheça um pouco mais sobre os 10 Bilionários do Brasil 2020

Joseph Safra

Apesar de compor a lista dos bilionários brasileiros, Joseph Safra não nasceu no Brasil. Na verdade, ele é libanês e foi naturalizado brasileiro após firmar investimentos no país junto a seu pai.

Atualmente, ele é proprietário do Banco Safra, instituição com investimentos focados em private bank e do J. Safra Serasin, na Suiça. Ainda, Joseph possui operações no Safra National Bank, com sede em Nova York, além de investimentos imobiliários nos Estados Unidos.

Uma curiosidade interessante sobre Safra é que ele colecionador de livros raros e apesar de seu foco ser em investimentos no setor financeiro, ele possui juntamente com José Cutrale, a Chiquita Brands, maior produtora de bananas do mundo. Além disso, Joseph Safra não é apenas o número um dos mais afortunados do Brasil, mas também o banqueiro mais rico do mundo.

Jorge Paulo Lemann – Bilionários do Brasil 2020

Em segundo lugar na lista dos Bilionários do Brasil está Jorge Paulo Lemann. Ele é o proprietário da maior cervejaria do mundo, a Ab In Bev. Além disso, ele é sócio da G3 Capital, controladora de redes como o Burguer King, Kraft-Heinz e Tim Hortons.

Durante 6 anos, Lemann foi o homem mais rico do Brasil. Ele desbancou Eike Batista em 2013 e ficou em primeiro lugar no ranking até 2019.

Além dos negócios, Jorge investe piamente em educação e organizações filantrópicas. Ele é o criador da Fundação Lemann, organização que contribui com a educação pública de qualidade.

Eduardo Saverin

Em terceiro lugar na lista, temos Eduardo Saverin, co-fudador do Facebook. Saverin ficou conhecido ao enfrentar Mark Zuckerberg na Justiça, com o filme “A Rede Social”, onde ele conta a conturbada relação de Zuckerberg com os demais fundadores da empresa.

Além do Facebook, Saverin também é o co-fundador da B Capital Group, fundo de capital de risco, empresa que surgiu da parceria entre ele e o administrador Raj Ganguly. Eduardo também investe em startups.

Marcel Herrmann Telles

Juntamente com Lemann e Sicupira, Marcel Telles é um dos maiores bilionários do Brasil 2020, por ter consolidado juntamente a seus sócios, um império no setor de investimentos. Telles é um dos sócios da InBev, 3G Capital e do banco Garantia.

Marcel tem projetos voltados a filantropia educacional, foi ele que fundou a Ismart, fundação que seleciona alunos de 12 a 15 anos em escolas públicas para cursar o ensino médio em colégios particulares de excelência. Além disso, ele é um dos criadores da Fundação Estudar.

Carlos Alberto Sicupira – Bilionários do Brasil 2020

De vendedor de carros usados ao quinto maior bilionário do Brasil. Carlos Alberto Sicupira controla a G3 Capital, juntamente com Marcel Herrmann Telles e Jorge Paulo Lemann. Em conjunto, o trio move uma das mais lucrativas e longínquas sociedades no país.

Além da G3 Capital, o trio comandou o icônico banco Garantia, transformou a Brahma na gigante global AB Inbev, a maior cervejaria do mundo!

Também foi Sicupira que trouxe a Endeavor para o Brasil, organização internacional em apoio ao empreendedorismo. Assim como seus sócios, Carlos também dedica-se a filantropia.

Alexandre Behring

Outro estreante na lista de bilionários do Brasil 2020 é o investidor Alexandre Behring, apontado como o sexto mais rico do País. Sua fortuna está estimada atualmente em R$ 34 bilhões.

Behring é um dos fundadores e sócio da 3G Capital, uma das maiores empresas de private equity do Brasil.

Alexandre, também é presidente do conselho de administração da Kraft Heinz. Além disso, ele já foi diretor da Anheuser-Busch InBev e CEO da América Latina Logística (ALL).

André Esteves

Assim como Safra, André Esteves é banqueiro. Ele figura desde 2011, ininterruptamente, a lista da revista Forbes de bilionários do Brasil 2020. Todavia, Esteves começou no mercado financeiro ainda estudante e foi um dos fundadores do Banco Pactual.

Em 2015, André foi preso sob suspeita de tentar obstruir as investigações da Operação Lava-Jato. Entretanto, foi solto 23 dias depois por falta de provas e voltou sua atuação no banco.

André ficou conhecido mundialmente pelo escândalo, mas especialmente, por sua capacidade de recuperar os prejuízos.

De fato, existem rumores que o verdadeiro significado da sigla BTG, nome do banco de investimentos de Esteves, é anacronismo a frase “Black to Game”, ou em tradução livre: de volta ao jogo. No entanto, o rumor nunca foi comprovado.

Luiza Trajano – Bilionários do Brasil 2020

Em oitava posição, Luiza Trajano é a única mulher a compor a lista de bilionários do Brasil 2020. Ela é proprietária da Magazine Luiza, uma das maiores lojas de varejo do país. Para tanto, Luiza foi visionária ao ser uma das primeiras a investir na informatização de sua holding.

Com isso, já tendo domínio do online, Trajano multiplicou suas ações durante a pandemia e conseguiu um aumento simbólico de 181% em seu patrimônio no último ano.

Desse modo, Luiza é atualmente a mulher mais rica do Brasil, desbancando Miriam Voigt, da Weg. Além disso, Luiza é muito engajada com as causas sociais e tenta aplicar isso em todas as áreas que a Magazine Luiza atua.

Por exemplo, em meio a crise do coronavírus, ela criou uma plataforma digital de auxilio para pequenos e micro varejistas.

Ilson Mateus

Estreante na lista dos 10 bilionários do Brasil 2020, Ilson Mateus é o presidente e o maior acionista do Grupo Mateus, rede de supermercados com 137 lojas distribuídas no Nordeste. Além disso, Ilson possui 57 empreendimentos em três estados do Brasil, sendo eles Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Desse modo, ele ocupa o posto de maior empresário do Maranhão.

Mas para isso, Ilson precisou batalhar muito. Ainda na adolescência, ele aventurou pela rota do ouro do Norte, no Pará, com a esperança de encontrar no garimpo uma fonte de renda. No entanto, ao chegar na região garimpeira, percebeu que muita gente tinha pensado o mesmo. Assim, precisou mudar seus planos. Desse modo, ao ouvir que a cidade de Balsas estava crescendo economicamente, foi para lá e inaugurou um pequeno empreendimento cujo qual seu carro-chefe era a cachaça. Logo começou a trazer outros produtos para venda no estabelecimento. Foi assim que surgiu o seu império.

Agora, para seguir na lista, Mateus prevê abrir o capital na Bolsa em outubro, com expectativa de captação de mais de R$ 4 bilhões para o grupo.

Luciano Hang

Por fim, chegamos ao último colocado na lista dos 10 bilionários do Brasil 2020. Para quem não sabe, Hang é dono da Havan, uma das maiores lojas de departamento do Brasil. Atualmente, a empresa possui mais de 15 mil funcionários e mais de 100 lojas espalhadas pelo países.

Com isso, Luciano Hang dobrou seu patrimônio em menos de um ano, estreando entre as dez posições. Desse modo, o empresário pretende alavancar ainda mais sua fortuna. Em agosto, Hang entrou na Bolsa e será o acionista vendedor no IPO.

Ademais, o bilionário ficou bastante conhecido por ser um dos maiores apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha eleitoral de 2018.