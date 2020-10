Oprah Winfrey é uma das mulheres mais poderosas e influentes do mundo. Uma grande personalidade da TV norte-americana que inspira milhares de mulheres ao redor do globo.

Além de toda a trajetória na TV, Oprah teve uma história bem marcante e inspiradora. Uma mulher negra que construiu uma fortuna e hoje está na lista da Forbes como umas mulheres mais ricas do mundo.

Conheça um pouco mais da história da maior apresentadora de TV.

A história de Oprah Winfrey

Antes de falar sobre a carreira e fortuna de Oprah Winfrey, é preciso conhecer um pouco mais de sua história marcante.

Oprah nasceu em 1954, em Mississipi. A mãe de Oprah engravidou aos 18 anos e era mãe solteira. Mais tarde, Oprah foi morar com a avó que a criou por 6 anos, já que sua mãe mudou de estado.

Apesar das condições financeiras precárias, Oprah logo aprendeu a ler e ficou conhecida por recitar textos bíblicos em sua igreja local. Mas, ao completar 9 anos, a futura apresentadora viveu um momento de terror. Oprah foi estuprada por seu tio e seus primos.

Por 5 anos, ela foi estuprada diversas vezes, além de espancada e ameaçada. Devido a tanta violência, Oprah se tornou uma adolescente, segundo ela mesmo, “promíscua”.

Aos 14 anos, ela engravidou e foi expulsa de casa. Mudou-se para Nashville para junto do seu pai que ainda não sabia da gravidez da filha. Mas, Oprah perdeu o bebê logo após o parto. Esse trauma, para ela, representou uma grande mudança de pensamento, uma segunda chance.

Então, ela decidiu tomar conta da sua própria vida e resolveu se dedicar aos estudos. Logo, tornou-se líder escolar e chegou até visitar a Casa Branca em uma viagem da escola.

A carreira de Oprah Winfrey

Aos 17 anos, Oprah venceu um concurso de beleza e decidiu que queria trabalhar na TV. Pouco depois, ela conseguiu uma bolsa para estudar Comunicação. Após a formatura, ela teve a estreia do seu primeiro programa que ficou no ar durante 8 anos.

Com o sucesso de People Are Talking, ela mudou-se para Chicago e sua carreira na TV finalmente se consolidou com o programa The Oprah Winfrey Show.

O programa foi ao ar por 25 anos e foi um grande recorde de audiência. O último programa foi ao ar em 2011. Hoje, Oprah trabalha produzindo filmes e estrelando programas para a Apple TV+.

Além disso, a maior apresentadora do mundo é ligada a causas humanitárias e já doou quase 430 milhões para ações filantrópicas.

A fortuna de Oprah Winfrey

Segundo a Forbes, Oprah Winfrey transformou os lucros de seu programa em US$2 bilhões. Em 2011, ela lançou um canal a cabo que, hoje, 25,5% das ações valem mais de U$ 65 milhões. Além disso, o programa Vigilantes do Peso teve uma parte comprada pela apresentadora.

Em resumo, Oprah Winfrey é uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela está entre as 70 mulheres mais poderosas do globo. Oprah foi a primeira mulher negra a ocupar uma das 25 posições das mulheres mais ricas dos EUA.

Dessa maneira, a história triste e marcada pela violência se transformou em uma história inspiradora para milhões de mulheres no mundo.

Uma mulher negra em uma posição de sucesso é uma forma de inspirar outras mulheres negras a se tornarem bem sucedidas.

Assim, a carreira de Oprah é uma inspiração para todos. Atualmente, você pode acompanhar o trabalho dela através do streaming da Apple. Lá, ela estrela 3 programas com temas diferentes. Os programas na Apple TV+ são: The Oprah Conversation, Oprah’s Book Club e Oprah Talks COVID-19.

Definitivamente, a história de Oprah é uma história de superação e sucesso.