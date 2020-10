Pouca gente sabe, mas o requeijão caseiro é uma invenção brasileira. A história do queijo no Brasil tem ligação com a chegada dos franceses no país. No entanto, esse alimento se adaptou tão bem por aqui que levou à invenção do requeijão.

Como ele foi criado

Segundo Lucinha Nunes, cozinheira e pesquisadora da culinária brasileira, foi o ritual do chá colonial que deu origem ao requeijão caseiro.

Na casa dos coronéis havia uma espécie de disputa sobre qual servia o melhor chá da tarde. Assim, as sinhás a inventavam novos pratos e, aí, teria surgido uma das primeiras versões do requeijão caseiro.

Entretanto, essa versão cremosa e melhorada que temos do requeijão atualmente, foi uma “modernização” feita estrategicamente por um fazendeiro e empresário de Minas Gerais.

Moacyr de Carvalho Dias estava em busca de um uso para a produção de leite extra de sua cooperativa. Então, durante uma viagem nas férias e algumas visitas a fábricas que ele teve a ideia de produzir o requeijão a partir do leite desnatado e acrescentar creme de leite na mistura.

Em resumo, o visionário chegou a fazer 600 receitas para chegar no requeijão lisinho, homogêneo e delicioso que conhecemos hoje. Aí, começou a ser comercializado em 1952, mas em formato de tablete – como os de manteiga. Por fim, a embalagem de copo (que dá nome ao famoso “copo de requeijão”) em 1955.

Como fazer requeijão caseiro

Apesar de o requeijão cremoso disponível no mercado ser muito gostoso, fazer a sua própria receita de requeijão é uma opção bem mais econômica e versátil.

Além disso, fazer o requeijão caseiro é uma ótima opção para quem é vegano ou sofre com problemas de lactose. Afinal, nem sempre há opções disponíveis no mercado que sigam essas dietas.

Receita de Requeijão Caseiro Cremoso

Essa receita rende 300g e você consegue prepara-la em menos de 1h. Dura até uma semana na geladeira.

Ingredientes

2 litros de leite tipo A daqueles que ficam refrigerados,

1/2 xícara (de chá) de vinagre

3 colheres (de sopa) de creme de leite

2 colheres (de sopa) de manteiga em temperatura ambiente,

sal a gosto

1/2 xícara (de chá) de leite fervendo

2 colheres (de sopa) de azeite

Modo de Preparo

Antes de tudo, coloque numa panela grande os 2 litros de leite e acrescente o vinagre, misture bem e leve ao fogo até que comece talhar o leite, Depois de coalhar bem o leite, separe, usando uma peneira, o soro da ricota, Logo após, lave a ricota, para que ela perca todo o azedinho do processo (passe a peneira com a ricota em agua corrente até que a agua saia transparente). Então, escorra na peneira, para ficar sem nenhum líquido, apenas a ricota lavada, Em seguida, coloque num liquidificador a ricota lavada , o azeite, o creme de leite , a manteiga e o sal. Ligue o liquidificador e vá colocando o leite fervente aos poucos, até que fique com a textura de requeijão e bata até ficar com uma textura bem lisa. Depois, é só colocar o seu requeijão caseiro em vidros limpos e bem fechados e guardar na geladeira

Requeijão de Ricota

Essa receita rende 3 xícaras e fica pronta em 5 minutinhos. Dura até uma semana na geladeira,

Ingredientes:

500g ricota fresca

200g manteiga com ou sem sal em temperatura ambiente

1/2 – 3/4 xícara de leite fervendo

Modo de Preparo:

Coloque a ricota e a manteiga em um liquidificador ou processador e pulse algumas vezes para misturar os ingredientes mais ou menos. Depois, despeje um pouco do leite (1/4 xíc., mais ou menos) e bata bem, até ficar homogêneo. Entõa, vá acrescentando o restante do leite, até atingir a consistência desejada. Use todo o leite se quiser um requeijão mais molinho, e menos se quiser que ele fique mais firme. Também acerte o sal do requeijão caseiro. Ademais, se quiser acrescente temperos e bata novamente. Guarde em potinhos bem fechados na geladeira.

Requeijão Caseiro e Vegano de Castanha de Caju

Esse requeijão é vegano e rende 2 xícaras. No entanto, você vai levar um pouquinho mais de tempo para prepara-lo, pois é necessário deixar as castanhas de molho por algumas horas.

Ingredientes

Castanha de caju crua e sem sal – 1 xícara (140 g)

Água – 1 1/2 xícara (375 ml) + água da demolha

Polvilho azedo – 1 1/2 colher de sopa

Vinagre de maçã – 1 colher de sopa (15 ml)

Levedura de cerveja – 2 colheres de chá

Sal – 1 colher de chá (5 g)

Antes de tudo, é necessário um pré-preparo. As castanhas de caju não podem ser torradas, fritas ou salgadas. Isto é, elas precisam ser cruas.

Coloque as castanhas em um recipiente e adicione 2 xícaras de água (500 ml).

Deixe de molho por cerca de 4 a 8 horas.

Este processo é importante para tirar os fitatos da castanha, um antinutriente. Além disso, elas vão ficar mais macias e fáceis de triturar com a demolha.

Modo de Preparo

Escorra as castanhas e descarte a água. Lave bem em água corrente. Então, coloque no liquidificador com os demais ingredientes e bata em velocidade máxima até obter uma mistura lisa e homogênea, sem nenhum pedacinho de castanha. Logo após, transfira para uma panela e leve ao fogo médio. Mexa sem parar até começar a ferver e engrossar. Se formar grumos, bata a mistura vigorosamente com um batedor de arame ou passe por uma peneira até ficar lisa. Reserve o seu requeijão caseiro até amornar. Transfira para um recipiente com tampa e guarde na geladeira. Dura cerca de 6 dias. Depois de resfriado a consistência fica mais espessa.

Requeijão Sem Lactose

Por fim, essa receita rapidinha que rende 2 xícaras e não faz mal a quem é intolerante à lactose. Esse requeijão caseiro dura uma semana na geladeira.

Ingredientes:

250g Tofu (sólido)

3 colheres de sopa Azeite

30g Biomassa de banana verde (Esse ingrediente é opcional. No entanto, você pode acrescentar para aumentar o valor nutricional do seu requeijão caseiro )

) Água morna (Aproximadamente 100ml)

Sal rosa (a gosto)

Modo de preparo: