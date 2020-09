Como economizar no supermercado seguindo algumas estratégias

Também vale a pena usar as características do mundo virtual para economizar no supermercado e gastar menos. Alguns aplicativos permitem comparar preços e fazer compras por assinatura.

Economizar no supermercado é algo necessário para quem quer fazer o dinheiro render. Isso se torna ainda mais importante em um cenário de alta de preços dos alimentos, quando qualquer economia pode fazer diferença no orçamento.

Primeiramente, apenas para contextualizar, os alimentos para consumo no domicílio registraram alta de 1,15% nos preços em agosto, impulsionando a inflação. Entre os alimentos que mais subiram no mês estão o tomate (12,98%), o óleo de soja (9,48%) e o leite longa vida (4,84%). O arroz também tem sido um dos vilões. A alta foi de 3,08% no mês, acumulando aumento de 19,25% no ano. Como lidar com este cenário?

Para economizar no supermercado, a primeira dica é prestar atenção nos produtos que você ainda tem em casa. Dê uma olhada nos armários antes de ir às compras, pois muitas vezes as pessoas adquirem coisas sem precisar. Do mesmo modo, é natural acumular alimentos que até acabam vencendo quando um controle frequente não é feito. Isso já deve ter acontecido com você, não é mesmo?

Compare preços e faça substituições para economizar no supermercado

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outra estratégia para economizar no supermercado é comparar preços e substituir alimentos e marcas. Neste caso, faça uma busca na internet em alguns lugares e cheque se há alguma promoção. Da mesma forma, existem aplicativos específicos de comparação de preços, como o MeusPreços.com.

Uma proposta diferente vem da startup Shopper.com. Ela trabalha com entregas de produtos essenciais por meio do modelo de assinatura e afirma proporcionar economia nos preços.

“Por ser um modelo de assinatura, onde o consumidor tem total controle sob suas compras, é possível prever gastos, evitar as compras impulsivas e economizar na conta final do mês”, explica o CEO Fábio Rodas.

Em um contexto de compras em online, lembre-se igualmente de checar o valor da entrega. Atualmente, são muitos os estabelecimentos que fazem delivery e, dependendo do valor da compra, pode ser que saia até de graça. Compare.

Compre o que precisa e faça uma lista para ajudar

Finalmente, você só conseguirá economizar no supermercado se comprar apenas os itens que precisa. Faça uma lista de compras antes de sair de casa para ajudar. Além disso, defina um valor máximo para os gastos e procure seguir quando estiver no supermercado. Vale também para as compras online. Neste caso é ainda mais fácil ir controlando os gastos.

Uma dica importante que parece brincadeira mas não é, é evitar fazer as compras se você estiver com fome. Isso porque certamente você tenderá a querer comprar muitos mais itens do que os necessários, correndo o risco não apenas de gastar além do que devia como adquirir vários alimentos pouco saudáveis ou desnecessários na dispensa.

Outra sugestão que merece atenção e, possivelmente, está sendo menos necessária neste período de pandemia, é evitar levar as crianças ao fazer compras. Se você quer economizar no supermercado, saiba que os pequenos podem arruinar os planos ao insistirem em determinadas compras mais caras ou supérfluas. Melhor não arriscar!