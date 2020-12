Trancoso tem congestionamento de jatinhos para réveillon

Trancoso, litoral da Bahia, passou por uma experiência um pouco diferente no último fim de semana, a cidade teve um congestionamento de jatinhos no aeroporto. O trafego aéreo estava intenso e aviões tiveram que dar voltas repetidamente aguardando a liberação do pátio para pousar.

Segundo informações do aplicativo “Flight Radar 24”, os destinos das viagens eram os aeroportos de cidades como Porto Seguro, Ilha de Comandatuba e Ilhéus.

O litoral está recebendo um grande número de turistas por conta do ano novo. Trancoso é famoso pelas festas da virada.

Congestionamento aéreo em Trancoso

Somente na tarde de sábado (26), 47 pequenas aeronaves pousaram no aeroporto de Trancoso. Alguns pilotos chegaram a relatar que ficaram mais de 1h30 sobrevoando o céu de Porto Seguro, esperando autorização para pouso.

Já no aeroporto de Porto Seguro, foram registrados pousos de 95 aeronaves pequenas e 48 voos regulares.

Além disso, o site Aeroin, de notícias sobre aviação, afirma que o motivo da forte movimentação para o Sul da Bahia é, possivelmente, devido à impossibilidade de viagem ao exterior para os proprietários dos jatos, por conta da pandemia do coronavírus.

Policia acaba com festa em Trancoso

Os eventos de aglomeração estão proibidos no estado da Bahia. Contudo, uma festa com 200 pessoas realizada nesse sábado, no condomínio de luxo Terravista. Mas a chegada da polícia ao local encerrou o evento, chamado de “Sarará”. A PM foi acionada após uma denuncia anônima.

Segundo a PM, os convidados deixaram o imóvel depois de serem informados sobre as consequências do descumprimento do decreto do Governo da Bahia.

O responsável pela festa fugiu, mas foi identificado pelas autoridades.

Repercussão nas redes sociais

Com a repercussão da notícia sobre o congestionamento de jatinhos, os usuários das redes sociais se manifestaram. Alguns fizeram memes e piadas a respeito do ocorrido, outros criticaram o fato de as pessoas estarem indo viajar e se aglomerando durante a pandemia.

Todo mundo no Rio ou em Trancoso, mas como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo pic.twitter.com/vT9XMXJ4Kv — Me Chama De Grogu (@romulocicinho) December 27, 2020

Qual é o problema do brasileiro que não consegue passar um réveillon em casa? Tem q ir pra Trancoso espalhar vírus na comunidade local — Querido Diário✳️🇧🇷 (@QueridoDiarioRJ) December 27, 2020

