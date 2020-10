Praias de São Paulo: 8 lugares para fugir da aglomeração

Em tempos de pandemia de Covid-19, muitos turistas têm optado cada vez mais por praias quase isoladas para relaxar o corpo e a mente.

Sendo assim, que tal conferir essa lista de praias de São Paulo com 8 lugares para fugir da aglomeração em um final de semana ou no feriadão? Faça a sua programação e deixe de adiar aquele descanso merecido.

Praias de São Paulo: os melhores lugares para quem procura sossego

O litoral de São Paulo sempre ofereceu muitas opções de praias para turistas de todos os estilos e gostos. De norte ao sul, estado tem desde as praias mais badaladas e populares como as pouco exploradas.

Entretanto, a pandemia fez muitas pessoas procurarem por praias de São Paulo quase intocadas e paradisíacas. As praias menos conhecidas do grande público estão no litoral norte, já os destinos mais populares e cheios ficam no litoral sul.

Porém, antes de pisar na areia, não se esqueça dos cuidados com as medidas de distanciamento. Siga os protocolos de segurança e higiene, se programe com antecedência e tente frequentar as praias logo pela manhã.

Praias de São Paulo: litoral norte e a tranquilidade

Praia de Calhetas (São Sebastião)

São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral norte de São Paulo. Com 36 praias espalhadas ao longo de sua extensão, saiba então que não faltam opções para você fugir da muvuca e agitação.

Uma praia paradisíaca de São Paulo é a Praia de Calhetas, localizada em uma península que segue em direção ao mar e que forma duas praias distintas. Isso significa que dá para curtir a vista para o mar e também a das montanhas ao fundo.

Não é permitido a entrada de carros, uma vez que a praia está situada em um condomínio particular. Entretanto, está liberado o acesso até a praia por uma trilha.

Praia paradisíaca de São Paulo – Praia Brava (São Sebastião)

Outro lugar praticamente deserto em São Sebastião é a Praia Brava, conhecida também como Brava de Boiçucanga. Como você percebeu, o nome já indica que o mar não é muito calmo, sendo o destino perfeito dos surfistas à procura de boas ondas. Além disso, o acesso é feito por trilha (moto, jipe ou a pé).

Contudo, adiantamos que vale a pena o esforço para você ter a sua porção calma de areia em uma das praias de São Paulo.

Piscinas naturais e mar calmo: Praia da Fortaleza (Ubatuba)

Uma praia deliciosa, de águas calmas e com piscinas naturais com peixes que são perfeitas para as famílias com crianças. Essa é a Praia da Fortaleza, que fica aproximadamente a 27 km do centro de Ubatuba.

Vale lembrar que é necessário percorrer uma estrada de terra para curtir a tranquilidade que essa praia paradisíaca de São Paulo possibilita. Seja como for, não deixe de visitá-la e curtir o seu visual inesquecível.

Praias de São Paulo: a linda Praia de Castelhanos (Ilhabela)

Quem disse que não existe paraíso na terra é porque ainda não conheceu a Praia de Castelhanos, em Ilhabela. Afinal, ela reúne de tudo um pouco: isolamento, pura Mata Atlântica e mar com águas azuis e cristalinas. Além do mais, ela oferece um pouco de aventura, visto que o seu acesso principal é feito por veículo 4×4 durante 22km de estrada.

Considerada uma das mais belas do Brasil, a partir dela é possível conhecer, por trilha, várias cachoeiras e outras praias, como a Mansa, Vermelha e Figueira.

Fuja da agitação: Praia do Bonete (Ilhabela)

Por fim, outra praia paradisíaca de São Paulo que indicamos é a Praia do Bonete. Inclusive, aqui nós já citamos esse destino com pegada rústica e de cultura caiçara para quem não curte muita agitação.

O acesso é feito por uma trilha de 12 km que passa por caminhos incríveis como cachoeiras transparentes abrigadas no meio da Mata Atlântica. Contudo, se você não tem preparo físico e não enjoa fácil com o movimento do mar, existe ainda o acesso por barco, feito em flexboat.

Praias de São Paulo: opções de lugares tranquilos no litoral sul

Destino quase intocado: Praia da Laje (Ilha do Cardoso)

A Praia da Laje está localizada em um lugar quase intocado de São Paulo, na Ilha do Cardoso, que faz divisa com o Paraná. Logo, você já pode imaginar a preciosidade que essa praia paradisíaca de São Paulo reserva aos turistas em busca de paz.

É uma praia que merece ser conhecida, apesar de seu acesso ser feito somente por barco ou trilha. Já que ela é ideal para o banho e tem uma extensa faixa de areia perfeita para uma caminhada gostosa e tranquila.

Pedaço de calmaria: Prainha Branca (Guarujá)

Quem ouve falar das praias de São Paulo no Guarujá, imediatamente pensa nos destinos lotados de banhistas. Porém, a cidade oferece um pedacinho de areia para quem deseja calmaria. A Prainha Branca está em uma ponta isolada da Ilha de Santo Amaro e é acessada por barco ou por trilha.

Mas não desanime, pois ela guarda algumas preciosidades que compensam qualquer esforço. Como uma extensa faixa de areia, mar cristalino e piscina natural localizada na sua extremidade.

Praias de São Paulo: natureza pura no Saco do Major (Guarujá)

Para quem curte um local afastado, tranquilo e para esquecer da vida não pode deixar de visitar a praia Saco do Major, localizada no Guarujá. Geralmente os turistas mais “roots” adoram acampar para ter um contato mais íntimo com a natureza.

Saiba, no entanto, que para chegar até ela é preciso pegar um barco ou encarar uma trilha. Bom, esse é o preço que se paga para renovar as energias bem longe da multidão em uma praia paradisíaca de São Paulo. Qual é a sua escolha?