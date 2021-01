Veja que horas começa o programa do Luciano Huck

Como o diretor do reality show Big Brother, Boninho, preparou uma surpresa para a casa hoje, no horário do programa do Luciano Huck, muita gente quer saber a hora de ligar a televisão. A Globo já havia revelado que a Big Fone vai tocar hoje (30) durante a tarde. Contudo, segundo a reportagem do UOL, o momento vai acontecer durante o programa Caldeirão do Huck. A Globo vai exibir a cena ao vivo e não apenas no pay-per-view.

Programa Luciano Huck

A programação da tarde na Globo vai começar 13h25 com o Jornal Hoje, após o jornal será exibido um filme na sessão da tarde. Em seguida começa o Caldeirão do Huck, não há um horário exato para o início do programa, mas deve ser por volta das 16h. Ainda não se sabe a hora que o Big Fone vai tocar, então quem quiser acompanhar o momento vai ter que ficar atento ao programa, que deve ficar pelo menos até às 18h no ar.

Na mesma hora da final da Libertadores

O que chamou atenção dos telespectadores é que o Big Fone está programado para tocar na mesma hora da final do campeonato Libertadores da América. O jogo entre Palmeiras e Santos será transmitido pela emissora concorrente, SBT. Ainda segundo reportagem do UOL, a Globo espera, com a repercussão, concorrer em audiência com a final.

Já a expectativa o SBT é superar os 20 pontos de audiência durante o jogo, em São Paulo. Na semifinal da competição, atingiu 19 pontos de média na capital paulista. A transmissão começa às 16h50 e o jogo tem início às 17h. O SBT vai ficar ao vivo até às 19h30, mesmo que não haja prorrogação, o canal vai ficar transmitindo entrevistas com jogadores além do momento em que o time campeão ergue a taça.