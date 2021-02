Cursos de educação financeira online que valem a pena

Se você está querendo aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, aproveitar os cursos de educação financeira online que existem no mercado pode ser um ótimo início. Há opções para todos os bolsos, necessidades e perfis de investidor. Desde os que estão começando até os que desejam apenas aprimorar o que já sabem.

Primeiramente, vamos aos jovens que estão buscando informações sobre finanças. Neste caso, a CVM oferece um curso gratuito chamado “Educação Financeira para Jovens”. O objetivo é estimular a reflexão sobre a importância da educação financeira para a vida. Desse modo, o curso aborda pontos como consumo consciente e diferenças entre poupar e investir. Além disso, mostra as principais causas do endividamento.

Outro curso gratuito para quem está começando é o “Gestão de Finanças Pessoais”. Ele foi desenvolvido pelo Banco Central em parceria com a Escola de Administração Fazendária. Com carga horária de 20 horas, apresenta conceitos básicos de gestão das finanças por meio de vídeos animados. Entre os assuntos tratados estão: orçamento pessoal e familiar, poupança e investimento; e crédito e endividamento.

Opções para quem precisa colocar a vida financeira em ordem

Já os que não estão conseguindo guardar dinheiro e precisam de auxílio profissional podem encontrar cursos de educação financeira online com linguagem acessível e exemplos práticos na Martello Educação Financeira. Um deles é o “Bora Salvar Dinheiro”. Com ele, o fundador da empresa, Thiago Martello, ensina a gastar menos e com inteligência e conseguir melhores serviços pagando menos.

Além disso, a Martello também tem um curso online mais completo chamado “Finanças inteligentes”. Nesse caso, o conteúdo se dispõe a ajudar no equilíbrio das contas pessoais. Além disso, trata de redução do custo de vida e retomada do controle financeiro, entre outros pontos. A empresa também oferece mentoria, que pode ser feita online, para os que quiserem atendimento totalmente personalizado.

Cursos de educação financeira online para quem quer investir

E com relação a investimentos? Quem já conseguiu colocar as contas em ordem e procura cursos de educação financeira online também encontra opções na área. Por exemplo, a B3, através da B3 Educação, oferece o curso “Como funciona uma Bolsa de Valores”. É uma opção para quem nunca investiu em renda variável e quer entender o mecanismo do mercado.

Já a XPeed School tem o “Aprenda a investir na Bolsa de Valores”. O curso tem 5 horas de duração e método estruturado para quem quer aprender. Além disso, a escola possui vários outros cursos de educação financeira online para investidores. Desse modo, basta entrar e escolher.

Outra opção para os que querem aprimorar os conhecimentos são os cursos da Anbima. Alguns são específicos, como “ETF no mercado brasileiro”. Também há o “Fundos de investimento no exterior” e o “Mercado de Renda fixa”, entre outros. Ou seja, com tantos cursos à disposição, que tal tirar um tempo para estudar e conseguir virar a chave da sua vida financeira? Aproveite que é possível estudar em qualquer lugar.