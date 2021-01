Aprenda a oração da meia noite para resolver problemas

Se o medo e tribulação tem tomado conta da sua vida, neste momento faça uma oração. Nesta oração da meia noite, você pedira paz ao Senhor. Paz para descansar a cabeça no travesseiro e repousar. Paz para entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que te aflige e te entristece. Saiba que não importa o horário ou o momento, Deus sempre escuta aquele que o clama com o coração contrito.

Oração da meia noite

Deus, pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento venho a ti de todo o meu coração, clamando que retire todo medo do meu ser. Sei que não tenho cumprido corretamente os seus mandamentos, mas peço perdão. Não posso viver sem o teu amor, não consigo viver longe de ti. A aflição, a tribulação e o medo, tem tomado conta da minha vida. Não vejo solução, a não ser em ti Senhor, o todo poderoso. Por isso, neste momento, mesmo sendo tarde da noite, eu te clamo Deus, clamo por um Milagre. Os dias tem sido turbulentos, olho para todos os lados e não vejo como sair dessa situação. Se não for o teu amor e a tua misericórdia para me socorrer. Vem Senhor na minha vida, nesta horário vem alegrar o meu viver com o teu amor. Todos os meus medos, todos os meus problemas entrego nas tuas mãos. Mesmo sem merecer tanta bondade Deus, eu creio que virá me socorrer. Assim, agradeço sua infinita misericórdia para comigo e toda minha família. Obrigada por ouvir o meu clamor pai, e por colocar paz e amor em minha vida, mesmo na aflição. Que seja feita a tua vontade acima de tudo e de todos, e que teu nome seja louvado. Amém!

Qual versículo para ler na aflição?

Na minha aflição clamei ao Senhor; gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz; meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. (Salmos 18:6)

5 versículos sobre o medo

Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. (Salmos 34:4)

Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. (Isaías 41:10)

Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. (Salmos 56:3)

Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair. (Salmos 55:22)

Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem. (Salmos 23:4)

