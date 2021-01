Oração por Manaus: cura e saúde durante a pandemia

Assim como boa parte do mundo, o Brasil tem sofrido por conta da Covid-19. Recentemente, o Estado do Amazonas tem sido a maior vítima. Se você, não pode ajudar financeiramente, entre na luta orando por Manaus. Pedindo ao Senhor que faça um milagre e ajude todas aquelas pessoas que estão precisando de oxigênio. Neste momento então, faça uma oração por Manaus e todos que estão sofrendo por conta da Covid-19.

Deus todo poderoso, criador do céu, da terra e do mar. Neste momento venho a ti de todo o meu coração rogar pela cidade de Manaus. Bem sei, que não mereço a sua grandeza e o seu poder, mas não peço por mim neste momento. Clamo a ti, por todas as pessoas que estão enfermas e precisando do mais importante para o ser humano, ar para respirar. Deus, eu não tenho como ajudar financeiramente esta causa, mas peço ao Senhor que faça um milagre por esta cidade e todo o Estado. Assim como todo o mundo que sofre por conta deste vírus que tem matado milhões de pessoas. Sei que sou falho Deus, e não mereço seu amor, mas lhe imploro que neste momento visite a cada pessoa que sofre por conta da Covid-19. Da mesma forma que muitos enfermos estão sofrendo com outros problemas de saúde, visite a cada um Deus. Levando cura, levando saúde, levando vida para os que estão nos corredores dos hospitais. Peço a ti Senhor, que entre com providência e mude este cenário de tristeza que vive a cidade de Manaus. Por fim, também peço que ajude todas essas pessoas em situações gravíssimas que estão sendo transferidas para outras cidades do país. E que logo, todos venham estar recuperadas e contando a todos sobre o milagre da recuperação. Desde já, agradeço ao Senhor e peço que acima de tudo a sua vontade seja feita. Amém!