Aprenda a oração de Santa Luzia para iluminar os caminhos

Dia 13 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Luzia. Viveu em Siracusa, teria morrido como mártir sob a perseguição de Diocleciano (por volta do ano 304). Os atos de seu martírio falam de terríveis torturas infligidas a ela pelo prefeito Pascasio, que não quis se curvar aos sinais extraordinários que Deus estava dando por meio dela. Aprenda a oração de Santa Luzia para para iluminar os caminhos.

O nome santa deriva do latim e significa: Portadora da luz. Por isso, Santa Luzia é chamada de “protetora dos olhos”, e invocada pelos fieis com problemas de visão.

Oração de Santa Luzia

Ó Santo, cujo nome tens da luz, te dirigimos cheios de confiança para que possas pedir uma luz sagrada, que nos torna santos, para não andarmos nos caminhos do pecado e não ficarmos envolvidos nas trevas do erro.

Imploramos também, por sua intercessão, a manutenção da luz nos olhos com uma graça abundante para usá-los sempre de acordo com o consentimento divino, sem qualquer prejuízo para a alma.

Grant, O Santa Luzia, que depois de ter venerado e agradeceu-lhe para seu patrocínio eficaz nesta terra, nós finalmente chegou para desfrutar com você no paraíso a luz eterna do Cordeiro divino, o seu marido doce Jesus.

Amém

Oração de Santa Luzia para iluminar os caminhos

Ó gloriosa Santa Lúcia, Vós que vivestes a dura experiência da perseguição, obtém do Senhor que tire do coração dos homens toda intenção de violência e vingança. Consolai os nossos irmãos enfermos que partilham a experiência da paixão de Cristo com a sua doença. Que os jovens vejam em ti, que te ofereceste inteiramente ao Senhor, modelo de fé que orienta toda a vida. Ó virgem mártir, celebrando o teu nascimento no céu, tanto para nós como para a nossa história de cada dia, um acontecimento de graça, de caridade fraterna, de esperança mais viva e de fé mais autêntica. Amém

Oração à protetora dos olhos

Para ser recitado com fé e confiança

Ó Santa Lúcia,

que preferiu que os teus olhos fossem arrancados para

não negar a fé e manchar a tua alma;

e Deus, com um milagre extraordinário,

devolveu-te dois olhos mais saudáveis ​​e perfeitos

para recompensar a tua virtude e a tua fé,

e te fez protetor contra as doenças dos olhos,

Recorro a você para proteger minha visão

e curar a doença dos meus olhos.

Ó Santa Lúcia, guarda a luz dos meus olhos

para que eu veja a beleza da criação.

Também tenho os olhos da minha alma, a fé

pela qual posso reconhecer o meu Deus,

compreender os seus ensinamentos,

reconhecer o seu amor por mim

e nunca errar no caminho que me levará

onde estás, Santa Lúcia,

em companhia de anjos e santos.

Santa Lúcia, proteja meus olhos

e guarde minha fé.

Amém.

