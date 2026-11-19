Iemanjá e Oxalá são os Orixás de 2027; entenda o significado
Conheça os orixás de 2027 e suas influências para o novo ano
A chegada de 2027 traz expectativas de renovação, mudanças e novos projetos. Para os seguidores das religiões de matriz africana e pessoas interessadas na espiritualidade, a virada também é um momento de conhecer os orixás associados ao próximo ciclo e as características que representam.
Uma das leituras divulgadas para 2027 aponta Iemanjá como principal força regente, acompanhada por Oxalá, associado ao equilíbrio, à serenidade e à sabedoria. A combinação reúne duas divindades com características complementares: enquanto a Rainha do Mar está relacionada à maternidade, às águas e à proteção, Oxalá representa a criação, a paz e a construção.
Essa associação é interpretada como um convite à renovação dos sentimentos, à valorização das relações e à tomada de decisões com mais responsabilidade.
Iemanjá
Iemanjá é uma das divindades mais conhecidas das religiões de matriz africana no Brasil. Associada ao mar e às águas salgadas, representa a maternidade, a proteção, a fertilidade e o acolhimento.
Seu culto tem raízes na tradição iorubá. Na África, sua ligação original está relacionada às águas dos rios; no Brasil, a divindade passou a ser amplamente identificada com os mares e oceanos.
Conhecida popularmente como Rainha do Mar, Iemanjá também está associada à ancestralidade e aos vínculos familiares. Sua imagem representa a capacidade de acolher, cuidar e oferecer amparo, características que explicam sua forte presença nas celebrações populares de Ano-Novo.
Na interpretação espiritual para 2027, sua simbologia pode ser relacionada à necessidade de rever comportamentos, superar ressentimentos e fortalecer os laços afetivos.
As águas também representam movimento. Por isso, a presença de Iemanjá convida à reflexão sobre mudanças necessárias, encerramento de ciclos e abertura para novas experiências.
Oxalá
Oxalá é uma divindade associada à criação, à paz e à origem da humanidade. Ocupa uma posição de grande importância nas tradições afro-brasileiras e representa princípios como serenidade, sabedoria, pureza e equilíbrio.
O orixá possui duas manifestações bastante conhecidas: Oxaguian, associado à juventude, à iniciativa e à renovação, e Oxalufan, relacionado à experiência, à maturidade e à tranquilidade.
A cor branca é sua principal representação, presente em vestimentas e elementos religiosos. Sua simbologia está relacionada à construção, à paciência e à busca por harmonia.
Na leitura espiritual de 2027, Oxalá aparece como uma força complementar a Iemanjá. Sua presença representa a necessidade de pensar antes de agir e de conduzir as transformações com responsabilidade.
A associação entre os dois orixás também pode ser entendida como um equilíbrio entre sentimento e razão: reconhecer as emoções sem permitir que elas determinem todas as escolhas.
Quais são as cores dos orixás de 2027?
O azul-claro e o branco são as principais cores associadas a Iemanjá e Oxalá.
O azul-claro representa Iemanjá e sua ligação com as águas, especialmente o mar. A tonalidade também está presente em representações tradicionais da divindade. Algumas casas utilizam prata, branco e outras tonalidades claras em seus símbolos e vestimentas.
Já o branco é a cor mais característica de Oxalá. Representa paz, pureza, tranquilidade e espiritualidade.
Quem deseja utilizar essas cores na virada pode apostar em roupas brancas com detalhes em azul-claro. Entretanto, os elementos e as tonalidades utilizados nas homenagens podem variar conforme os fundamentos de cada terreiro.
A combinação simbólica de Iemanjá e Oxalá reúne acolhimento, transformação e equilíbrio. A partir das características tradicionalmente atribuídas às duas divindades, é possível refletir sobre diferentes aspectos da vida.
Veja o que essa associação representa para comportamento, saúde, amor, família e trabalho.
Comportamento
A influência simbólica de Iemanjá e Oxalá está relacionada à maturidade emocional e à capacidade de lidar com situações difíceis sem agir por impulso.
Iemanjá representa o acolhimento e a compreensão dos sentimentos. Oxalá, por sua vez, está associado à tranquilidade necessária para avaliar as circunstâncias antes de tomar uma decisão.
Em 2027, essa combinação pode ser interpretada como um incentivo à revisão de atitudes, principalmente em situações de desentendimento. A disposição para ouvir outras opiniões e reconhecer os próprios erros poderá contribuir para relações mais equilibradas.
O cuidado está em não permitir que mágoas antigas determinem o comportamento no presente. A busca pela harmonia também exige disposição para mudar.
Dica: pratique a escuta e evite responder no calor das emoções. Algumas situações podem ser resolvidas com uma conversa feita no momento certo.
Saúde
Na área da saúde, a simbologia das duas divindades pode ser associada à necessidade de cuidar do corpo e das emoções.
Iemanjá representa o acolhimento e a proteção, enquanto Oxalá está ligado à paz e à tranquilidade. Juntas, essas referências convidam a observar os próprios limites e a estabelecer uma rotina que não deixe o bem-estar em segundo plano.
O ano também pode ser encarado como uma oportunidade para rever hábitos, organizar horários e dar atenção ao descanso. A saúde emocional merece espaço, especialmente diante de situações de estresse e sobrecarga.
Não existe uma previsão religiosa universal de doenças relacionadas à regência desses orixás.
Dica: mantenha os cuidados preventivos, procure orientação médica quando necessário e reserve tempo para atividades que contribuam para o bem-estar.
Amor
No campo amoroso, Iemanjá e Oxalá representam duas características importantes para a construção de relacionamentos: acolhimento e compreensão.
A simbologia de Iemanjá está relacionada ao cuidado e à capacidade de estabelecer vínculos afetivos. Oxalá acrescenta a ideia de paciência e equilíbrio diante das diferenças.
Para quem está em um relacionamento, a combinação pode servir de incentivo à resolução de questões pendentes. Conversas que foram adiadas, ressentimentos e dificuldades de convivência poderão ser encarados com mais disposição para encontrar soluções.
Para os solteiros, a reflexão está na importância de reconhecer o próprio valor e buscar relações que ofereçam reciprocidade.
O período também convida a diferenciar perdão de reconciliação. Nem toda relação precisa ser retomada para que uma mágoa seja superada.
Dica: não abra mão da transparência e do respeito. Uma relação saudável precisa oferecer espaço para que os dois possam se expressar.
Família
A maternidade e a proteção familiar são aspectos fortemente associados a Iemanjá. Sua representação como figura materna faz com que seja relacionada ao cuidado, à ancestralidade e à união entre gerações.
Em 2027, essa simbologia pode inspirar uma aproximação maior entre familiares e a retomada de conversas que ficaram pendentes.
Oxalá complementa essa interpretação com a busca pela paz. Sua presença representa a importância de evitar disputas desnecessárias e encontrar maneiras mais equilibradas de resolver diferenças.
Outro aspecto é a valorização da história familiar. Conhecer as origens, respeitar os mais velhos e preservar as lembranças também são formas de fortalecer os vínculos.
Dica: procure dedicar mais tempo às pessoas queridas e não deixe pequenos desentendimentos se transformarem em afastamentos prolongados.
Trabalho
No ambiente profissional, a combinação de Iemanjá e Oxalá pode ser interpretada como um incentivo à construção de projetos com planejamento e colaboração.
Iemanjá está associada à capacidade de estabelecer vínculos, enquanto Oxalá representa a paciência necessária para transformar objetivos em resultados.
A proposta para 2027 é avaliar oportunidades sem tomar decisões precipitadas. Mudanças de carreira, novos empreendimentos e projetos profissionais exigem organização e conhecimento das possibilidades disponíveis.
Também é um período simbólico para rever a relação com o trabalho. Reconhecer limites, melhorar a convivência com colegas e buscar ambientes mais equilibrados são atitudes que podem contribuir para uma trajetória profissional mais satisfatória.
Dica: organize suas prioridades, invista em qualificação e estabeleça metas que possam ser acompanhadas ao longo do ano.
Dinheiro
A vida financeira também pode ser observada a partir da combinação entre as duas divindades.
Oxalá está relacionado à construção paciente e à responsabilidade, características que podem ser associadas ao planejamento financeiro. Iemanjá, por sua vez, representa movimento e renovação, o que permite uma reflexão sobre mudanças na maneira de administrar os recursos.
A proposta simbólica para 2027 é evitar decisões motivadas pela pressa e avaliar com cuidado compromissos financeiros de longo prazo.
Organizar as contas, rever gastos e estabelecer objetivos realistas são medidas que ajudam a construir uma relação mais saudável com o dinheiro.
A prosperidade não deve ser entendida como uma promessa de ganhos imediatos, mas como resultado de planejamento e escolhas conscientes.
Dica: aproveite o início do ano para revisar o orçamento, identificar despesas desnecessárias e estabelecer metas para quitar dívidas e formar uma reserva financeira.
Qual é a mensagem de Iemanjá e Oxalá para 2027?
A associação entre Iemanjá e Oxalá traz como principal reflexão a importância de equilibrar sentimentos, atitudes e decisões.
A força das águas representa as mudanças e a capacidade de recomeçar. Já Oxalá simboliza a serenidade necessária para construir novos caminhos sem perder de vista os próprios objetivos.
Para 2027, a leitura espiritual convida a valorizar os relacionamentos, abandonar conflitos que já não fazem sentido e agir com mais consciência diante dos desafios.
Mais do que esperar que o novo ano transforme a realidade sozinho, a combinação dos dois orixás pode ser interpretada como um incentivo à mudança de atitudes, ao respeito e à construção de uma vida com mais equilíbrio.
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